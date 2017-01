Ifam oferta 27 vagas para mestrado profissional

Manaus – O Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam) está com 27 vagas abertas, distribuídas entre servidores e público externo, para o Mestrado Profissional ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

As inscrições começam no dia 8 de fevereiro e podem ser feitas até dia 10 de março na página Processo Seletivo hospedado no site do IFES. A taxa será de R$70.

Confira o edital

O período de isenção do pagamento da taxa é de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Têm direito à isenção os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que pertencem a família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.

Um exame nacional de acesso será aplicado no dia 9 abril com 30 questões objetivas e uma discursiva. Podem participar do processo de seleção pessoas que tenham diploma de curso superior ou declaração de conclusão de curso superior devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação. O resultado final sai no dia 29 de maio e as aulas começam no mês de agosto.