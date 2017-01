Incêndio em loja na Praça 14 mobiliza bombeiros, agora de manhã

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Um incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento comercial no bairro Praça 14, zona centro-sul de Manaus. O sinistro mobilizou, pelo menos, quatro viaturas de combate a fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O órgão informou que se trata de uma loja de materiais para automóveis, localizada entre as ruas Visconde de Porto Alegre e Tarumã.

Um internauta enviou para a redação da REDE DIÁRIO um vídeo do momento em que agentes do Manaustrans começavam a isolar a área. Veja as imagens:

