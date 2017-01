Índice do AM está abaixo da média no aprendizado adequado em Matemática

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Mesmo sendo um dos dois Estados, incluindo Roraima, que registraram crescimento no percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º Ano do Ensino Médio (EM), o Amazonas, ainda, registrou um dos menores índices do País. No Estado, apenas 4,4% dos alunos da série tinham aprendizado adequado na disciplina, bem abaixo da média nacional, de 7,3%.

O dado, divulgado, nesta terça-feira (17), faz parte do monitoramento da Meta 3 do Todos Pela Educação – Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano – realizado com base na proficiência dos alunos nas avaliações da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2015. O monitoramento considera que tem aprendizado adequado o aluno que atinge ou supera as seguintes pontuações, respectivamente, em Língua Portuguesa e Matemática: 200 e 255, no 5º ano do Ensino Fundamental (EF); 275 e 300, no 9º ano do EF; e 300 e 350, no 3º ano do EM.

Em Matemática, todas as regiões tiveram queda em seus índices. A maior queda foi na Região Sul, de 3,2 pontos percentuais – de 12,2% para 9%. Das unidades da federação, apenas Roraima e Amazonas registram crescimento nas taxas de aprendizado adequado – 1,4 ponto percentual e 1,6 ponto percentual, respectivamente, aumentando suas porcentagens para somente 4,4% e 4,3% dos alunos sabendo o suficiente em Matemática ao saírem do EM. Os Estados com a maior porcentagem são o Distrito Federal (12,8%) e o Espírito Santo (12,7%).

Ainda no Amazonas, no Ensino Fundamental (EF), em 2015, 50,5% dos alunos da 4ª e 5ª séries tinham conhecimento adequado em Língua Portuguesa e 42,9% em Matemática. Nas 8ª e 9ª séries, o conhecimento adequando em Matemática alcançava 13,3% dos alunos, contra 30,8% em Língua Portuguesa.

Língua Portuguesa

No aprendizado adequado em Língua Portuguesa, no 3º ano do EM, observando as unidades da federação, os maiores crescimentos foram verificados nos Estados do Amazonas, Espírito Santo e Paraná (9,1; 7,3 e 5,9 pontos percentuais, respectivamente), e aquelas com maior percentual de alunos no nível adequado foram Distrito Federal (41,1%), Espírito Santo (35,9%), Rio de Janeiro (34,4%) e Mato Grosso do Sul (34,1%). No Amazonas, o índice de alunos no nível adequado, mesmo com o crescimento, ainda é de 23,7%, abaixo da média nacional, de 27,5%.

De acordo com o Todos pela Educação, apenas as regiões Norte e Nordeste apresentaram variação estatisticamente significativa no percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa, saindo, respectivamente, de 16,2%, em 2013, para 20,6%, em 2015, e de 18,6% para 20,4%.

Monitoramento

De maneira geral, os indicadores de monitoramento da Meta 3 do TPE mostram o que já se vem observando nos últimos anos: o aprendizado das crianças do 5º ano do Ensino Fundamental (EF), tanto em Língua Portuguesa como em Matemática, vem avançando em todo o País, mas o 9º ano dessa etapa parece estagnado e o 3º ano do EM demonstra retrocesso.

Para Priscila Cruz, presidente-executiva do TPE, os dados apontam um esgotamento do modelo atual de gestão educacional, que foi mais eficaz em ampliar o acesso à Educação do que a qualidade do ensino. “Cada aluno e cada sala de aula devem ser considerados nas suas especificidades para que todos tenham o seu direito a aprendizagem garantido”.

“Para avançarmos de forma mais vigorosa e consistente em todo o Brasil, é preciso um verdadeiro compromisso da sociedade e do poder público que coloque a Educação como a prioridade do País”, afirma.