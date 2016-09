Infrações de trânsitos serão reajustadas a partir de 1º de novembro

Agência Brasil /Diário do Amazonas

Resolução publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8) pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê a aplicação de novos valores nas infrações de trânsito a serem cobrados a partir do dia 1º de novembro.

De acordo com o Contran, o valor a ser pago por infrações classificadas como gravíssimas será de R$ 293,47. Infrações consideradas graves passarão a custar R$ 195,23, enquanto as infrações classificadas como médias custarão R$ 130,16. Já as infrações leves serão reajustadas para R$ 88,38.