Ingressos para treino aberto da seleção esgotaram

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Os ingressos para o treino aberto da Seleção Brasileira de Futebol, às 17h, que acontece sábado, dia 3, na Arena da Amazônia, estão esgotados. Ao todo, 15 mil ingressos foram adquiridos em 13 horas de troca, na bilheteria Arena Amadeu Teixeira, localizada na Constantino Nery. Na quinta-feira, a troca foi de 10h às 18h e na sexta, dia 2, durou das 10h às 11h30.

A saga pela conquista do bilhete foi cumprida com êxito por Jhonatan Lira, de 21 anos, morador do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste. Ele garantiu os ingressos dos primos e amigos.

“Cheguei aqui seis da manhã para garantir os ingressos. Já sabia que seriam colocados poucos. O esforço e a dedicação valeram a pena. Não vou para o jogo, mas vou para o treino”, comemorou o universitário.

A distância de mais de 41 km não impediu a estudante Ariane Karen, de 19 anos, de conseguir os cinco bilhetes para ver o ídolo Neymar. Moradora da BR-174, a estudante teve que sair bem cedo de casa.

“Estou muito feliz. É o meu sonho conhecer o Neymar e ver ele de perto. Estou até nervosa. Moro no KM 41 na BR-174 (Manaus – Boa Vista) e vim cedo para entrar na fila. Saí de casa cinco da manhã”, disse a estudante, ainda sem saber se vai assistir à partida contra a Colômbia.

“Meu pai ficou de comprar o ingresso, se ele comprar vai ser emoção em dose dupla”, declarou Karen, trêmula e ansiosa para o “encontro” com Neymar.

Alimentos

Todos os alimentos arrecadados serão doados às instituições de caridade indicadas pelo Ministério Público. São elas: Sociedade São Vicente de Paulo, Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GACC, Lar Batista Jannel Doyle, Casa VHIDA, Casa Pequeno Nazareno e Lar das Marias. A entrega dos alimentos será feita na quarta-feira, dia 7.

Partida oficial/ ingresso

Para a partida Brasil x Colômbia, os ingressos estão à venda no site oficial – http://www.cbf.com.br/ – e na Arena Amadeu Teixeira, do meio-dia às 19h. Nas Óticas Avenida da Sumaúma e Manauara os tickets também podem ser adquiridos.

Chegada das Seleções

A Seleção Brasileira desembarcou às 3h desta sexta-feira, dia 2, em Manaus. A Colômbia chega às 20h30 de hoje ainda.