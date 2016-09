INSS fará revisão sem hora extra

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

Brasília – O atendimento para as revisões de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez deverá ser feito no horário regular. Ao contrário do que anunciou o governo, os médicos peritos do Instituto não vão precisar fazer hora extra e irão ganhar R$ 60 por atendimento no ‘pente-fino’ dos benefícios por incapacidade. As informações são do presidente do INSS, Leonardo Gadelha.

A previsão é que sejam feitas 10 mil perícias extraordinárias, por dia, no País, até o fim do ano. Dos 4,2 mil peritos, 2,6 mil aderiram ao programa. O custo estimado é de R$ 127 milhões em pagamentos de bônus nos dois anos previstos para a revisão dos benefícios.

Segundo Gadelha, será possível fazer o atendimento das perícias extras no horário normal de trabalho por causa do alto número de pessoas que faltam no dia das perícias agendadas.

Cada perito faz, em média, 15 atendimentos por dia. Para aderir à revisão e ganhar o bônus, os médicos do INSS devem manter o mesmo número de atendimentos e fazer de três a quatro atendimentos de revisão dos benefícios por incapacidade.

Críticas

O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sandro de Oliveira, discorda do bônus dado apenas aos peritos e da prioridade ao atendimento das revisões. “É um prêmio para cassar benefícios alheios. O governo não pode pagar os peritos para fazer o que já é dever deles. Não pode pagar duas vezes pelo mesmo serviço”, criticou. A confederação pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o bônus.

O presidente do INSS disse que o bônus se justifica pela economia que as revisões vão propiciar aos cofres públicos. “A sociedade vai perceber como positiva a relação custo/benefício. É bom lembrar que o pagamento do bônus vai ocorrer uma vez só e a economia é permanente”, disse.

A devassa nos benefícios por incapacidade foi uma das primeiras medidas divulgadas pelo governo Michel Temer para a redução nos gastos públicos. O governo calcula uma economia de R$ 4 bilhões com a revisão dos auxílios-doença e de R$ 2,3 bilhões com o ‘pente-fino’ na aposentadoria por invalidez.

A fila do atendimento normal do INSS ainda está atrasada por causa da greve de mais de cem dias que acabou no início deste ano. Hoje, a média nacional de espera é de 35 dias – o ideal seria menos de 30. Esse tempo médio de espera para o agendamento chegou a 90 dias durante a greve.