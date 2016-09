Instituto Amazônia abre vagas para oficina de circo

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – Malabarismo, acrobacia e perna-de-pau são algumas das modalidades que serão ensinadas na oficina de Experimentações Circenses oferecida pelo Instituto Amazônia neste final de semana. A atividade será realizada nos próximos dias 17 e 18, das 8h às 12h, no espaço cultural Caminhos da Arte, situado na Rua Frei José dos Inocentes, nº230, Centro Antigo.

Para ministrar a oficina e repassar as técnicas circenses foi convidado o professor mineiro Leandro Barreto Dutra, conhecido por suas atuações nas áreas de dança e teatro, estando à frente da companhia Jaboque, em Belo Horizonte, e lecionando dança no projeto social “Gente em Primeiro Lugar”.

Inscrições

Podem participar pessoas a partir de 8 anos que tenham interesse em aprender técnicas de atuações em circo. O investimento é de R$ 50,00 para os dois dias de aula, com certificado de 10 horas. As vagas são limitadas. Para mais informações, entrar em contato com a produção pelo número 99982-3700.

Leandro Barreto

Envolvido com artes cênicas desde 2006, na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), Leandro Barreto possui experiência em circo com atuações em tecido aéreo acrobático, malabares, arame, pirofagia e trapézio fixo.

Dentre as companhias de teatro por onde passou destacam-se o grupo PauLatino (Espaço Mezcla de Cultura Latino-americana) e a Companhia de Artes Nissi, onde realizou turnês no Sul, Nordeste e Sudeste do Brasil com a peça – A Diretoria.