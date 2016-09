Instrumentos conferem mais segurança ao armazenamento dos votos

Com o objetivo de tornar o processo eleitoral mais seguro durante e depois da votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota alguns instrumentos, entre eles, o Registro Digital do Voto (RDV), o Boletim de Urna (BU) e o QR Code. O RDV é um instrumento de verificação da correta apuração de uma seção e permite recontar os votos de forma automatizada. O Boletim de Urna possibilita que o resultado da eleição seja conhecido imediatamente após o encerramento da votação. O QR Code será impresso em cada Boletim de Urna e conterá os dados de apuração da seção eleitoral contidos no BU.

Governo federal deve cumprir promessa da aviação regional

Com a decisão do governo federal de cortar drasticamente o programa de investimentos federais em aviação regional, só três aeródromos no interior do Amazonas receberão investimentos no ano que vem: os de Lábrea, Coari e Maraã. O plano de desenvolvimento da aviação regional foi lançado no fim de 2012. Foi avaliada a possibilidade de fazer investimentos em cerca de 800 pequenos e médios aeroportos, mas a lista foi reduzida para 270 unidades. O investimento estimado na época era de R$ 7,3 bilhões, mas quase nada saiu do papel nestes quatro anos. A nova lista prevê R$ 2,4 bilhões para os investimentos previstos em 53 aeroportos até 2020. O governo exigirá que as cidades apresentem, na assinatura dos contratos, garantias de que leis locais irão preservar as áreas ao redor dos aeroportos para evitar tornar inviável no futuro o uso dos terminais por causa de construções inadequadas. O governo definirá, em breve, o sistema de subsídios das passagens aéreas regionais. A prioridade será subsidiar passagens na região Amazônica, como estabelecido em lei.

Vanessa: agressão tem que ser punida ‘de forma exemplar’

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), vítima de agressão no desembarque de um voo de Brasília para Curitiba, no dia 31 de agosto, afirmou que os que agridem parlamentares têm que ser punidos “de forma exemplar, para que não estimulem outros a fazer a mesma coisa”.

Russomano liga morador de rua com doença mental

O candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomano (PRB) afirmou, na última quinta-feira, que, “na maioria das vezes”, moradores de rua que têm “problema de deficiência mental são violentos dentro de casa”. “Você precisa criar políticas públicas para essas pessoas”, disse.

Estranhamento

Arthur Neto (PSDB) tem achado estranho um dos candidatos dizer que vai reativar o programa ‘Carretas da Saúde’. Isso porque as carretas estão em plena atividade. As seis carretas atenderam 70.205 pessoas em 2012 e em 2015, com 12 veículos, atendeu 116.493. “É um bom programa que continuamos na nossa gestão”, diz Arthur.

Colégio Militar 1

A Procuradoria Geral da República entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra cobrança de contribuição obrigatória em colégios militares.

Colégio Militar 2

O Exército afirmou que um colégio militar é uma organização integrante do Exército Brasileiro e que o aporte de verbas não provém do Ministério de Educação.

Colégio Militar 3

A Ação Direta de Inconstitucionalidade está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve ter repercussão na situação dos colégios da Polícia Militar (PM) do Amazonas, que também cobram esse tipo de contribuição.

Trote mais caro

Projeto que tramita no Congresso prevê que pessoas que usarem o telefone para comunicar falsas ocorrências à Polícia e ao Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos, poderão ter a telefonia cortada.

Direito de ir e vir 1

Outro projeto no Senado prevê como infrações gravíssimas previstas no Código de Trânsito Brasileiro o ato de interromper, restringir ou perturbar deliberadamente a circulação em uma via.

Direito de ir e vir 2

A multa triplica para os organizadores das manifestações e dobra em caso de reincidência no período de um ano. As manifestações sem autorização interferem no direito de ir e vir.

Aposentadoria suspensa

O Ministério da Fazenda no Amazonas suspendeu as aposentadorias e pensões de 12 beneficiários, em agosto, por motivo de não atendimento à convocação notificação para realizar o recadastramento anual no mês de aniversário.