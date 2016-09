Investimentos e decisões a espera do impeachment

A votação do impeachment estava retardando investimentos e decisões estratégias em empresas brasileiras, segundo 48% dos diretores e gestores financeiros ouvidos pela Câmara Americana de Comércio, em pesquisa aplicada no último dia 23, durante edição Fórum promovido em São Paulo. Outros 35% dos consultados afirmam que a indefinição política não era um fator de impacto no adiamento de investimentos e estratégias de negócio, e 17% preferiu não declarar ou avaliar impacto. A enquete realizada pela entidade envolveu 155 executivos de empresas dos mais variados portes e segmentos. Na percepção de 67% deles, a recente onda de otimismo visto em alguns setores ainda é uma questão pontual, sendo um voto de confiança ao governo então interino e segue sem base concreta que garanta uma melhora da economia, seguindo na espera de reformas e ajustes . Uma parte menor (24%) dos consultados enxergam já uma retomada concreta da economia, em crédito a nova agenda econômica e ajustes do governo.

Votos para Dilma

Os senadores pelo Amazonas, Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Eduardo Braga (PMDB) votaram contra a cassação de direitos políticos de Dilma Rousseff. Omar Aziz (PSD) votou a favor.

Sem experiência

Com o afastamento de Dilma Rousseff (PT) da Presidência da República, o Brasil terá, pela 4ª vez seguida, um presidente que nunca foi eleito sequer para comandar uma prefeitura.

Dias festivos

Foram publicadas as leis municipais que criam a Semana da Cultura Cearense , o Dia do Jornalista e o Dia Municipal da Mulher Amazônica.

Cobrança ao samba

A Fundação Municipal de Cultura notificou a Escola de Samba Ipixuna a prestar contas ou ressarcir o erário municipal em R$ 18.267,00, de recursos para o desfile de 2016.

Contas irregulares

O Tribunal de Contas do Estado publicou notificação ao ex-secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer , Fabrício Lima, sobre suas contas de 2013 julgadas irregulares.

Energia melhorada 1

Entre os objetivos do governo federal na área de infraestrutura, para o próximo ano, divulgados ontem, estão dois que assegurariam serviços de energia elétrica adequados e com qualidade na Região Norte.

Energia melhorada 2

Um é o de reduzir a duração equivalente de interrupção para 32,70 horas, por ano, e, a segunda, de reduzir a frequência das interrupções de fornecimento de energia para 25,70 unidades, por ano.

Seria um ‘tiro no pé’

Raposas felpudas da política acham que a decisão do Senado de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff pode tirar do PT o direito de reclamar ou se revoltar contra o resultado do impeachment.

Último no PIB

A retração de 3,8% no PIB do 2º trimestre, na comparação com o mesmo período de 2015, pôs o Brasil em último no ranking de 34 países que já tiveram os dados para o período divulgados e representam 82% do PIB mundial.

Temer diz que a responsabilidade aumentou

Com a decisão do Senado de afastar definitivamente Dilma Rousseff, Michel Temer reconheceu que a responsabilidade do governo peemedebista aumentou ao passar de interino para definitivo. “Agora, nossa responsabilidade aumentou”, disse.

Dilma : ‘Golpistas terão incansável oposição’

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou que o impeachment é um “golpe parlamentar’ e prometeu fazer forte oposição ao governo Michel Temer (PMDB). “Haverá contra eles a mais firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer”, disse.