Ipaam e Sema recebem treinamento do Serviço Florestal Brasileiro em Manaus

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – Uma equipe do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão do Ministério do Meio Ambiente, está em Manaus nesta semana para realizar um treinamento de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). O treinamento acontece até sexta-feira, na sede o Ipaam.

Até o momento, são 22 mil imóveis rurais do Amazonas inscritos no CAR. “O Estado do Amazonas já têm mais de 22 mil imóveis rurais com CAR inscritos no sistema que serão analisados pelo Ipaam, a partir do sistema disponibilizado com a cooperação do governo federal”, disse a diretora-presidente do Ipaam, Ana Aleixo.

O software chamado de “Módulo Análise” vai ser disponibilizado para que o órgão possa validar as informações repassadas pelos donos das propriedades rurais no ato do cadastro. “Validar é autenticar que aquela informação colocada no registro do CAR que está correta e que tem veracidade. No sistema, a gente consegue visualizar, por exemplo, se tem sobreposição com unidade de conservação, ou qual é o tamanho do passivo na área que ele tem que recuperar”, explicou a gerente de controle agropecuário do Ipaam, Alexsandra Bianchinni.

“O módulo análise é mais um grande passo para implementação da política de regularização dos imóveis rurais, pois ele irá possibilitar iniciar de forma sistemática as análises de CAR para a efetiva validação das informações nelas declaradas”, acrescentou Alexsandra.