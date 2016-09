Irmãs são presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Carla Albuquerque/Diário do Amazonas

Manaus – As irmãs Alessandra de Oliveira Farias, 22, Mikaele de Oliveira Farias da Rocha, 20, foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc) Paulo Mavignier, na casa onde as duas moravam, no bairro Tancredo Neves, zona leste, foram apreendidos cerca de sete quilos de entorpecentes, entre cocaína, oxi e maconha, um revólver calibre 38 e mais de R$ 5,8 mil.

Conforme Mavignier, a polícia recebeu informações de que a dupla estava com droga há dez dias.

As irmãs foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).