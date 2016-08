Jogo-treino da seleção brasileira será aberto ao público na Arena da Amazônia

Por Amanda Guimarães /Diário do Amazonas

Manaus – Apenas 15 mil torcedores poderão assistir o jogo-treino da seleção brasileira, no próximo sábado (3), a partir das 17h, na Arena da Amazônia. Os ingressos para assistir a preparação do time serão trocados por um quilo de alimento não perecível na Arena Amadeu Teixeira, a partir de amanhã (1), de 10h às 18h. As informações são do secretário de Esporte e Lazer do Estado do Amazonas, Fabrício Lima.

Segundo o secretário, a troca de ingressos acontecerá até sexta. Caso o número de 15 mil pessoas seja alcançado antes da data, a troca será finalizada.

“A seleção treina de 17h às 18h, na Arena da Amazônia. O treino será aberto ao público e os torcedores poderão trocar um quilo de alimento por ingressos a partir de amanhã. Será um jogo-treino entre os próprios jogadores da nossa seleção. Depois a Colômbia treina também. Ainda estamos conversando se os torcedores poderão assistir também as atividades desta seleção”, informou Fabrício.

Cada torcedor poderá adquirir apenas cinco ingressos para o jogo treino. De acordo com Fabrício, a decisão foi determinada para evitar a venda ilegal dos ingressos por cambistas que atuaram durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos Rio 2016 em Manaus, e principalmente, em partidas de entradas gratuitas realizadas pela Arena da Amazônia.

“Essa preparação da seleção aberta ao público vai ser muito importante, porque os torcedores que não conseguiram comprar os ingressos, por não ter condições econômicas, poderão ver, de perto e no campo da Arena da Amazônia, grandes nomes do nosso futebol”, explicou o secretário, comentando que o Ministério Público do Estado do Amazonas determinará quais serão as instituições carentes que serão beneficiadas com os quilos de alimentos. “Temos uma média de 3 instituições carentes”, disse.

No dia do jogo-treino da seleção, os portões da Arena da Amazônia serão abertos a partir das 15h30. Os torcedores ficarão na arquibancada inferior do local para assistir a preparação.

“Como é de costume para a CBF, crianças até 2 anos não precisam de ingresso, tanto para o treino, quanto para o jogo. É importante falar que a confederação tinha pensado em abrir o treino para cerca de 20 mil pessoas, no entanto, várias estruturas estão sendo montadas na Arena para o jogo. A CBF entendeu que não tinha como oferecer segurança para esse número”, comentou Fabrício, acrescentando que será montando um perímetro de segurança, como foi nas Olimpíadas. “No dia do treino apenas metade da Constantino Nery funcionará normalmente. Apenas quem tiver os ingressos poderão acessar a Arena da Amazônia”.