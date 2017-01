Jovens encenam Paixão de Cristo no bairro Armando Mendes, neste sábado

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Jovens da Área Missionária São Domingos Sávio, do bairro Armando Mendes, se reúnem, neste sábado (21), às 19h, no Auditório São Domingos Såvio (Rua H, s/nº, bairro Armando Mendes), para o lançamento oficial do espetáculo teatral ‘A Paixão de Cristo’, que chega a sua 23º edição neste ano.

Este é o pontapé inicial para essa longa jornada, que terá como ápice a apresentação teatral no campo de futebol do bairro. O evento contará com a presença dos jovens atores, crianças, adultos e idosos, que de forma voluntária se doam para esse projeto de evangelização por meio do teatro.

Com a proximidade do tempo da Quaresma, atores de ‘A Paixão de Cristo’ darão a largada aos preparativos da apresentação que será realizada no dia 14 de abril. Durante o coquetel, serão apresentadas as novidades para este ano, além do tema central do espetáculo: ‘Eu Venci o Mundo’ (João 16:33).

Ao longo desses 23 anos de espetáculo, a peça teatral foi crescendo ao ponto de sair das quatro paredes da Igreja Católica São Domingos Sávio e passou para o campo de futebol da Liga Municipal e Desportiva do Armando Mendes, de onde é apresentado desde o ano 2000. Além do teatro, que conta os principais momentos de Jesus na terra, seus milagres, a paixão, morte e ressurreição, há a apresentação de dança e música, que, de forma sincronizada, engrandece o evento, emocionando o público.

Para fazer o projeto de evangelização acontecer, os jovens realizam rifas e outras ações sociais para arrecadar fundos e comprar materiais para a confecção dos cenários, bem como os figurinos, uma vez que todo o projeto é realizado de forma voluntária e sem fins lucrativos.

Dentre as novidades, o grupo de jovens ‘A Paixão de Cristo’ adianta que a Campanha da Fraternidade de 2017, cujo o tema é ‘Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida’, além do ano Mariano, darão um toque especial na edição deste ano.

O grupo é uma iniciativa dos jovens da Comunidade São Domingos Sávio, e pertence à Área Missionária, que leva o mesmo nome. O foco principal do projeto é a humanização e evangelização dos moradores do bairro Armando Mendes e adjacências.