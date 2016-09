Lei eleitoral diferencia candidatos

Por Álisson Castro / Redacao@diarioam.com.br

Manaus – As regras eleitorais geram distorções que beneficiam alguns candidatos em detrimento de outros, segundo juristas e políticos ouvidos pelo DIÁRIO DO AMAZONAS. Funcionários públicos, que podem se afastar do cargo e continuar recebendo salários, dirigentes sindicais que podem se afastar do cargo durante a campanha política e parlamentares em disputa da reeleição que têm maior visibilidade e mantêm estrutura de assessores são exemplos de desigualdade.

Caso um funcionário de uma empresa privada queira se candidatar, deve deixar o emprego ou contar com a boa vontade do patrão para se afastar temporariamente para poder fazer campanha eleitoral.

Para o procurador Regional Eleitoral Victor Riccely, estas situações foram opções dos legisladores. “Infelizmente, isto é algo que está na lei, está na Constituição, então não nos cabe, pelo menos, na atuação ordinária, questionar. A não ser de forma doutrinária e acadêmica”, disse.

Segundo o procurador, a legislação decidiu manter os cargos dos parlamentares para evitar muitas substituições nas legislativas. “Iria modificar, provavelmente, toda a composição de uma Câmara Municipal, por exemplo, durante um período razoável e, talvez, pensando na continuidade do serviço público, o legislador permitiu que estas pessoas continuem nos cargos”, opinou.

No caso dos funcionários públicos, Riccely explicou que, em tese, os candidatos em seus cargos públicos poderiam exercer influência em seus locais de trabalho. “O fato do servidor público estar dentro da máquina pública, o legislador quis evitar que ele se valesse desta posição e competisse de forma desigual com os demais cidadãos que buscam um mandato. Em seus postos, os servidores podem ter maior visibilidade, mas também podem passar por eles questões que ajudem eleitores, como o cadastro de cartão Bolsa Família.

O deputado federal Marcos Rotta (PMDB) defende que a legislação eleitoral sofra modificações para dar maior oportunidade a todos. “Existe um grande levante na Câmara (dos Deputados) e no Senado de rever vários pontos da legislação eleitoral que estão nos colocando até em situações muito ruins, como no caso do financiamento de campanha que precisa ser revisto, e há também estas disparidades entre candidatos”, afirmou.

Rotta defendeu mais isenção na legislação. “Deve haver uma consciência de que a eleição é uma festa da democracia e as regras precisam estar em conformidade com o momento. Quanto mais democráticas, mais justas, mais isentas forem as regras, melhor, porque coloca todo mundo no mesmo patamar”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), afirmou que só faz reunião de campanha após as 17h. “Eu não posso me dar o luxo de abrir mão de meu mandato para fazer campanha. É preciso entender que, quando o vereador está no exercício de seu mandato, ele está ganhando capital político. É bastante óbvio, então eu faço meu trabalho normal na Câmara e depois faço campanha”, disse.

Sobre possíveis mudanças na legislação, o vereador disse que já houve avanços. “Estamos passando por um grande momento de avanço, a diminuição da campanha é um momento de avanço, a gente percebe uma campanha mais igualitária, porque não se vê o poderio econômico na rua. Quem está no mandato, acredite, não está com vantagem porque, quem não trabalhou, está com desgaste. Então a gente começa a equilibrar o jogo”, afirmou.

Para o professor de Direito Eleitoral Leland Barroso, “a lei sempre desiguala”. “O afastamento do funcionário público é obrigatório e o privado não é obrigatório. A justificativa disto é que o servidor público pode influenciar outras pessoas para votar nele, principalmente, se tiver um cargo elevado. Para evitar isto, a lei decide afastar todos os servidores”, disse.

Barroso explicou que os dirigente de entidades que recebe verbas públicas, incluindo sindicatos, deve se afastar sem receber salários.