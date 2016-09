Les Artistes Café Teatro recebe novo espetáculo da Contem Dança Cia

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – O espetáculo ‘Moção e Emoção… Move?’, da Contem Dança Cia, será apresentado nesta sexta-feira (16) e sábado (17), no Les Artistes Café Teatro ( Avenida Sete de Setembro, 377, Centro), às 19h, com entrada gratuita.

A artista e produtora cultural, Francis Baiardi, que assina a concepção, direção e atua como bailarina no espetáculo, explica que trata-se de uma montagem de dança contemporânea, construída e dançada por três bailarinas, de diferentes idades e experiências de vida.

“Nesse trabalho, a gente usa bastante texto, projeção de imagens como extensão do corpo e poesia. Eu acredito no corpo que pensa, cria, fala, investiga e busca tantas outras coisas da nossa pesquisa da Contem dança”, ressaltou Francis, destacando que o espetáculo é um trabalho independente.

Francis divide o palco com as bailarinas Amanda Pinto e Ana Carolina Souza. “Esse espetáculo é uma imersão do que está guardado dentro de cada um. A gente vive, buscando colocar no palco o que cada um carrega de maneira bem honesta”, comentou Francis.