Lojas do Centro e dos shoppings mudam horário de atendimento na Semana da Pátria

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O horário dos bancos, comércio e shoppings de Manaus será modificado para o feriadão da Semana da Pátria, em 5 e 7 de setembro, segunda e quarta-feira.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (VCDLM), na segunda-feira, quando se comemora a Elevação do Amazonas à categoria de província, os lojistas ainda vão definir os próprios horários de funcionamento. Na terça-feira, o expediente será normal e fecha no Dia da Independência, na terça.

O Amazonas Shopping, na zona centro-sul, informou que nos dois dias de feriado vai funcionar em horário de domingo.

No Millenium Shopping, também na zona centro-sul, as lojas abrem às 14h e fecham às 21h, na segunda e na quarta. Na terça, o shopping funciona normalmente.

O Shopping Ponta Negra, zona sul, vai funcionar nos dois dias de feriado com horário de domingo, com as lojas abrindo às 14h e encerrando às 21h.

O Manauara Shopping informou que, na segunda e quarta-feira, as lojas âncoras funcionam de 13h às 21h e as demais de 14h às 21h. A praça de alimentação abrirá do meio-dia às 22h. Na terça-feira, o shopping funciona das 10h às 22h.

As instituições bancárias vão fechar na segunda e quarta-feira e funcionar normalmente, na terça-feira.