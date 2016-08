Luiz Castro promete transparência

Por Asafe Augusto / Diário do Amazonas



Manaus – O deputado estadual, Luiz Castro (Rede), afirmou, nesta segunda-feira (29), que, se for eleito, fará a diferença na gestão pública, para que, segundo ele, a cidade saia de um “ciclo político vicioso”. Ele foi o sexto candidato ao cargo de prefeito a participar da temporada de sabatina no programa Dez na TV, Da Rede Diário De Comunicação, Record News Manaus.

Durante os 20 minutos da entrevista, o candidato da coligação ‘Sim, é possível’ apresentou propostas e motivos para almejar o cargo de prefeito de Manaus. Ele disse que acredita ser a melhor alternativa para Manaus.

De acordo com Luiz Castro, é possível realizar uma administração com transparência e sem corrupção. O deputado disse, ainda, que é o “candidato das pessoas honestas”. “Estou de mãos limpas para o povo que já está cansado da mesma coisa e de tanta corrupção. No meu mandato, ele (o povo) será o fiscal”, disse.

Luiz castro afirmou que vai reorganizar a saúde utilizando ferramentas tecnológicas, além de ampliar o atendimento básico. Ele disse, também, que, se for eleito, vai apoiar a empresas que cuidam do meio ambiente.

O candidato ressaltou que a economia verde é o caminho a se seguir para a geração de emprego. “Queremos mudar o sistema elétrico para o uso de energia solar. Nós também pretendemos abrir bancos comunitários onde as pessoas terão acesso a microcréditos em seus bairros”, disse, ao lembrar que também pretende atrair turistas para fomentar o emprego e renda da cidade.

Castro destacou que o foco, também, será na sustentabilidade ambiental. “Nós teremos que dar atenção à sustentabilidade, mas também faremos um plano de moradia. Faremos ciclovias e arborização da cidade”, afirmou.

