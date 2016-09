Mãe e filha são mortas a tiros durante comício em Coari

Carla Albuquerque/ Diário do Amazonas



Manaus – Silma Fialho Muniz, 49, e a filha dela, Suelen Fialho Muniz, 24, morreram e outras duas familiares foram baleadas, na noite de quarta-feira (14), em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia militar (BPM), elas participavam de um comício, na Rua Vieira Martins, quando dois homens começaram a atirar no local. Segundo o delegado Interativo de Coari, Mauro Duarte, os suspeitos já estão presos.

Conforme informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 21h30. Segundo a PM, o sargento do 5º BPM, João Custódio chegou a Rua Vieira Martins, no bairro Chagas Aguiar para atender uma ocorrência de tiroteio no local e já encontrou Silma e a filha dela mortas. Elas foram atingidas com vários tiros, principalmente na cabeça.

Além delas, outros dois familiares, Maria Eunice Fialho Muniz, 77, e Simonete Fialho Muniz, 46, também foram baleados. Eles foram socorridos e levados ao hospital da cidade, onde seguem internados.

De acordo com a PM, os disparos foram efetuados por dois homens em uma motocicleta. Testemunhas informaram que um dos suspeitos estava usando colete de mototaxista. Após terem efetuados os disparos, a dupla conseguiu fugir.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, os suspeitos pelo crime já foram presos. Ele disse que outras informações sobre a motivação e prisão serão divulgadas quando os procedimentos de flagrantes forem concluídos.