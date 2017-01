Maior partido, PMDB negocia uma ‘superbancada’ no Senado

Com informações de agências / portal@d24am.com

Brasília – Líderes do PMDB querem garantir a entrada de três senadores do PTB e do DEM no partido a fim de formar uma “superbancada” no Senado. A legenda, que já é a maior da Casa, com 19 integrantes, poderá chegar a 22, caso consiga filiar os senadores Elmano Férrer (PTB-PI), Zezé Perrella (PTB-MG) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Se isso acontecer, seria a maior bancada do PMDB desde a eleição de 1998, quando o partido chegou a ter 29 senadores. Há mais de dez anos, o partido tem mantido a maior bancada do Senado, posição que lhe garante direito, conforme o critério da proporcionalidade partidária, a escolher primeiro os principais postos da Casa, como a presidência e o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Do trio, a filiação tida como certa é a de Férrer, conforme antecipou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o atual líder do partido, Eunício Oliveira (CE), e outras lideranças já acertaram a ida de Férrer para o partido. Ele já vinha sendo assediado pelos peemedebistas desde antes do julgamento do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff. O voto dele chegou a ser contabilizado como a favor da condenação da petista. Contudo, ele votou por absolvê-la. A intenção é de que, na semana anterior ao retorno do recesso, a bancada faça um ato público de filiação.

Até lá, continuam as conversas para levar novos senadores para o partido. Um dos que já foram sondados é Lasier Martins (RS), que em dezembro deixou o PDT após ter contrariado a orientação partidária e votado a favor da PEC do Teto e do impeachment de Dilma. As negociações envolvem outros senadores, cujos nomes não têm sido divulgados para não atrapalhar eventuais acertos.

Eleição

Não é apenas o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) que enfrenta resistência dentro do PMDB às vésperas da eleição da presidência do Senado. O partido, que pela proporcionalidade tem direito a três cargos na Mesa Diretora do Senado, vem enfrentando um racha interno por causa da disputa entre os parlamentares por uma das cadeiras.

Eunício largou na frente na disputa para suceder o atual presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), mas outros nomes apareceram como alternativas diante da resistência de alguns senadores ao cearense. Entre as possibilidades, se destacaram Roberto Requião (PMDB-PR) e Simone Tebet (PMDB-MS).

Requião afirmou que o martelo ainda não foi batido sobre a candidatura de Eunício. O parlamentar do Paraná disse que o Senado precisa “deixar de ser dominado por um sistema montado e um grupo limitado de pessoas”.