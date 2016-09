Maioria das mulheres presas tem idade entre 18 e 29 anos, segundo a Seap

Por Carla Albuquerque / redacao@diarioam.com.br

Manaus – Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) indicam que 56% das mulheres que ingressaram, até julho, no sistema prisional do Amazonas, têm idades entre 18 e 29 anos. Somente nos sete primeiros meses deste ano, 437 estavam privadas de liberdade. Deste total, 46% ingressaram em decorrência do envolvimento com tráfico nacional e internacional de drogas.

Além do envolvimento em crimes de tráfico, segundo os dados da Seap, também é grande a incidência do envolvimento de mulheres em casos de roubos. Ao todo, 99 estão presas por esse crime, sendo por roubo qualificado e simples, o que representa 17% de toda a comunidade carcerária feminina.

Nos demais, 37% estão inseridas as mulheres presas envolvidas em crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma, furto, homicídio, latrocínio e associação criminosa.

Em relação à faixa etária, das 437 detentas, 155, ou seja, 35%, têm entre 18 e 24 anos. Outros 21% apresentam idades entre 25 a 29 anos. Os demais, 44%, são formados por mulheres com idades entre 30 a 60 anos.

Na última quarta-feira, a universitária Brenda Alessandra da Silva Rodrigues, 19, e a amiga dela, Isabelly Mayse Braga Rodrigues, 23, foram presas por suspeita de envolvimento em um crime de latrocínio tentado (roubo seguido de morte na forma tentada). À reportagem, Brenda disse que era a primeira vez que era presa e também a primeira vez que estava praticando roubo.

Segundo ela, aceitou se envolver no crime por necessidade financeira. “Eu errei, mas espero nunca mais fazer isso de novo. Quando eu sair vou mudar”, afirmou a jovem.