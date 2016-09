Mais de 2 mil torcedores trocam ingressos para jogo-treino da seleção brasileira

Por Gisele Rodrigues / Diário do Amazonas

Manaus – Mais de dois mil torcedores aguardavam na fila, na manhã desta quinta-feira (1), segundo a Polícia Militar (PM), para receber ingressos para assistir o jogo-treino da seleção brasileira, no próximo sábado (3), a partir das 17h, na Arena da Amazônia. A troca dos ingressos por um quilo de alimento não perecível na Arena Amadeu Teixeira foi iniciada às 10h e o atendimento será finalizado às 18h, segundo informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Amazonas (Sejel).

Ainda conforme a Sejel, nos primeiros 30 minutos de troca, 600 ingressos foram entregues. A previsão é que os 15 mil bilhetes disponibilizados esgotem até o fim o dia.

O estudante de Educação Física, Itamar Oliveira, 22, era o primeiro da fila e contou que chegou às 23h de ontem (31), para atender o desejo de quatro crianças que participam de um projeto social no bairro Novo Israel. Crianças e adolescentes do projeto Principes da Fé foram escolhidas, segundo ele, por meio do rendimento escolar.

“É a realização de um sonho. Eu participo de um projeto social com atletas de futsal e futebol de campo e, como meus atletas não tinham condições de pagar um ingresso do jogo, eu resolvi dormir aqui para ser o primeiro da fila e conseguir fazer a troca dos ingressos”, relatou.

Torcedor do Palmeiras, o estudante ainda vai aproveitar a chance para conferir a atuação do atacante do time paulista, Gabriel Jesus. “Ele acabou de acertar a ida dele para a Europa, é minha última chance de vê-lo por aqui”, contou.

Venda de alimentos

Segundo a Sejel, 15 mil ingressos foram disponibilizados para serem trocados alimentos não perecíveis. Kennedy Fonseca, 34, aproveitou a oportunidade para aumentar a renda. O autônomo informou que chegou ao local na noite de quarta-feira, vendeu 14 quilos de arroz para os torcedores e lucrou cerca de R$ 56.

Segundo ele, apesar de estar desacreditado da seleção brasileira de futebol, vai trazer o filho de 13 anos para assistir o jogo-treino.

“Confesso que, desde do episódio do 7×1, eu estou desanimado com a nossa seleção, mas quero ver mesmo a atuação do Tite, saber se ele pode transformar a seleção”, disse.

Outros fãs de jogadores famosos como o atacante Neymar também enfrentaram o sol da manhã desta quinta-feira. Aos 62 anos Maria Lucia de Souza se considera uma ‘Neymarzete’. Moradora da cidade de Porto Velho, em Rondônia, ela relatou que veio de férias a Manaus para ver o ídolo.

“Meu sonho é ganhar uma camisa dele, cheguei às 5h30 para ficar bem pertinho dele. Pode colocar aí que sou Neymarzete mesmo”, disse orgulhosa.

Cada torcedor pode adquirir apenas cinco ingressos para o jogo-treino, afim de evitar a venda ilegal dos ingressos por cambistas que atuaram durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos Rio 2016 em Manaus.

Conforme a Sejel, no dia do jogo-treino da seleção, os portões da Arena da Amazônia serão abertos a partir das 15h30. Os torcedores ficarão na arquibancada inferior do local para assistir a preparação. Crianças de até dois anos não precisam de ingresso, tanto para o treino quanto para o jogo.