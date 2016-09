Mais de mil audiências vão buscar solução para processos trabalhistas

Da Redação

Manaus – A 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será entre os dias 19 e 23, já está com, pelo menos, 1.056 audiências marcadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-AM/RR). As reuniões conciliatórias acontecerão nas 19 Varas do Trabalho de Manaus, em três Varas de Boa Vista/RR e também nos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Tefé. O Núcleo de Apoio à Execução do TRT, em Manaus, também fará audiências.

A Semana da Execução é um evento promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e mobiliza todos os 24 Tribunais Regionais do Trabalho do País, com o objetivo de solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial.

A 16ª Vara do Trabalho de Manaus foi a que mais agendou audiências: 75 durante os cinco dias do evento. É seguida pela Vara do Trabalho de Manacapuru/AM e pelo Núcleo de Apoio à Execução, que realizarão 72 audiências, cada.

As inscrições de processos para a pauta de audiências já estão encerradas no TRT11. Mas, as partes ainda poderão comparecer espontaneamente, durante o evento, na unidade onde tramita o processo (1º ou 2º graus). Nesse caso, não haverá agendamento ou notificação, daí a necessidade de as partes litigantes comparecerem, juntas, à unidade, no sentido de viabilizar a conciliação.

Além das audiências, o magistrado poderá adotar medidas para garantir o cumprimento das decisões judiciais.