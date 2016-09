Mais eleitores do Amazonas votam em branco

Manaus – O número de votos brancos cresceu e o de nulos diminuiu na última eleição municipal do Amazonas. A informação é baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apontam o crescimento de votos brancos em 56,1% e a diminuição dos nulos em 1,11%, se comparando o primeiro turno das eleições municipais de 2008 e 2012.

No primeiro turno de 2008, foram registrados 18.303 votos brancos e 87.645 nulos. No segundo turno, os votos brancos foram 9.642 e os votos nulos somaram 13.790.

Em 2012, foram computados 27.154 votos em branco e 81.276 nulos no primeiro turno. No segundo turno, foram 27.822 brancos e 22.247 nulos.

De acordo com o secretário Judiciário Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), Waldiney Siqueira, votos brancos e nulos são igualmente descartados e não são agregados ao candidato que tem mais votos, não influenciando no resultado das urnas para favorecer qualquer grupo político.

Segundo o secretário, há uma tese doutrinária que sustenta que os votos em branco revelam que o eleitor não quis votar, conscientemente, em nenhum candidato, enquanto os votos nulos revelam um voto de protesto. De acordo com ele, essa filosofia vem da época em que os votos eram em papel e o eleitor não marcava nenhum candidato (voto em branco). Nessa época, esses votos iam para a legenda: partido e/ou coligação que obtivessem maior número de votos.

“Hoje, não existe mais essa regra e os votos em branco não valem absolutamente nada”, disse Siqueira, ao ressaltar que os votos nulos, eram aqueles em que, na época do voto em papel, os eleitores escreviam obscenidades, ofensas, faziam desenhos, etc, anulando, portanto, seu voto. Esses eram descartados e, segundo ele, hoje, os votos nulos nas urnas ainda são descartados.

Apesar dos votos brancos e nulos não contarem para nenhum candidato, o sociólogo Luiz Antônio Nascimento afirma que esses votos têm uma representatividade vinda do eleitor. De acordo com ele, votar branco ou nulo é a exposição de uma insatisfação com os candidatos que estão se apresentando ao pleito, ou até mesmo uma forma de dizer que está saturado do modelo ou da forma de política apresentada.

“Esse voto em branco pode ser colocado como um voto político. O eleitor está dizendo que não quer mais saber deste processo. Alguns votam por necessidade e apenas cumprem a obrigação e acabam anulando o seu voto, ou votando em branco”, disse Luiz Antônio, explicando que muitas pessoas usam como protesto esse tipo de voto, ou até mesmo se abstêm de participar do processo eleitoral por motivos ideológicos, políticos ou apenas pelo fato de não ver algo diferente na forma de fazer política.