Manaus registrou a maior alta no preço do feijão em agosto, diz Dieese

Por Gisele Rodrigues / Diário do Amazonas



Manaus – Apesar do valor do feijão ter caído em em 19 capitais do Brasil, em Manaus, subiu para 6,30%, conforme a pesquisa divulgada na manhã desta sexta-feira (9), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Para comprar a cesta de apenas 12 itens, em agosto, uma família de quatro pessoas precisou desembolsar mais de um salário mínimo, cerca de R$ 1.204,50. Além do feijão, itens básicos como arroz, leite e açúcar deixaram a cesta do consumidor mais cara.

O custo da cesta básica para uma única pessoa ficou em R$ 401,5, conforme o Dieese, seis produtos tiveram alta no mês passado. O feijão acumulou aumento 108,99% no ano, e, segundo o Dieese foi a maior alta na cesta do manauara no período, devido a questão climática dos Estados produtores que abastecem a região.

Em seguida, o leite integral acompanhou o aumento dos preços apresentando alta de 6%. No mês passado o item havia registrado aumento de 3,86%.

Companheiro do feijão na mesa dos brasileiros, o arroz também teve alta, de acordo com o Dieese, e fechou agosto 4,30% mais caro, do que no mês de julho. Conforme a pesquisa, a elevação do preço ocorreu devido o período da entressafra do produto.

Há mais de um mês sem consumir feijão a trabalhadora da construção civil, Jéssica Correia, 24, relata que está abandonando o consumo do alimento.

“O mais barato que encontrei foi de R$11 mas, já vi de R$ 12, 13, 14 aquele jalo é o mais caro. Acontece que tudo está caro pra mim, só faz aumentar”, observou a consumidora.

A capital amazonense ocupou a 15ª posição no ranking das cestas mais caras do Brasil.

Principais baixas

Em comparação com agosto do ano passado a cesta básica de Manaus apresentou aumento de 18%, segundo dados do Dieese, no entanto seis produtos apresentaram queda nos preços durante o mês de agosto, entre eles a banana (-7,07%) e o óleo de soja (-4,41%).

No caso da banana, o produto vem oscilando de preço e, segundo o Dieese, existe uma dificuldade em prever o valor dos próximos meses. Já o óleo de Soja acompanhou a redução de outras 19 capitais devido ao baixo preço da soja comercializada no mercado atual e o aumento da oferta do produto no cenário brasileiro.

Brasil

Em agosto, houve aumento no custo do conjunto de alimentos básicos em 18 das 27 capitais brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores altas ocorreram em Florianópolis (3,16%), Maceió (3,11%), Macapá (2,91%) e Curitiba (2,59%). As retrações foram registradas em nove capitais, com destaque para Goiânia (-3,15%) e Aracaju (-2,26%).

Segundo o levantamento, a cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 475,11) e, em seguida, a de Porto Alegre (R$ 474,34) e Florianópolis (R$ 457,11). Os menores valores médios foram observados em Natal (R$ 365,46) e Aracaju (R$ 370,70).

Entre janeiro e agosto de 2016, todas as cidades acumularam alta e as elevações mais expressivas foram observadas em Goiânia (22,51%), Maceió (22,28%) e Boa Vista (21,35%).