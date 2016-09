Manaus vai sediar Superliga Feminina de vôlei, diz Sejel

Com informações de assessoria /Dez Minutos

Manaus – A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) anunciou, na manhã desta sexta-feira (16), que a capital vai sediar, pela primeira vez, a Superliga Feminina de vôlei. O anúncio foi feito pelo titular da Sejel, Fabrício Lima, que se reuniu com o vice-presidente da Associação Atlética São Caetano, Marcel Camilo, em São Paulo, durante a tarde da última quinta-feira (15).

Lima explica que a oportunidade do evento surgiu após a visita de Marcel à capital para acompanhar campeão olímpico, Arthur Zanetti, na palestra em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, dia 1º de setembro.

“Conversando com o Marcel no dia da palestra do Zanetti, ele comentou que seria interessante a Superliga vir a Manaus. Na mesma hora, não desperdicei, e comecei a amadurecer a ideia com ele. Combinei de encontrá-lo em São Paulo esta semana para afinar o projeto e, graças ao Papai do Céu, posso dizer que esta será a primeira vez que a Região Norte receberá o torneio principal”.

Ainda segundo Lima, ainda não é possível revelar os times que estarão em Manaus, mas os jogos devem ocorrer entre outubro ou novembro deste ano e em fevereiro de 2017. As partidas acontecerão na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Rua Lóris Cordovil, em Flores.

“Por questões contratuais ainda não podemos dizer quem vem jogar aqui, mas com certeza teremos vários ídolos em quadra e não tenho dúvidas que a população vai aderir as competições e comparecer em massa ao evento. Devemos, inclusive, receber duas partidas e isso vai valorizar nosso esporte, nossa economia, cultura e Cidade de um modo geral”, comentou Lima.

De acordo com Marcel Camilo, a divulgação das datas dos jogos e times devem ocorrer em 20 dias. “Estamos muito entusiasmados com Manaus, acompanhei o jogo da Seleção Brasileira aí, prestigiei a palestra do Zanetti, assisti a clínica do Marcos Goto (técnico do medalhista de Ginástica), e percebi o quanto os amazonenses são empolgados com os eventos esportivos. Por isso, desde já, tenho certeza que a Capital foi uma ótima escolha e que as competições serão um sucesso. Em breve, iremos dar mais detalhes sobre a Superliga”, afirmou.

Superliga Feminina

A Superliga Feminina é a Série A do torneio nacional de vôlei. Desde a temporada 2009/2010, a forma de disputa tem sido com uma fase classificatória em pontos corridos, turno e returno, quartas-de-final definidas em série melhor de três, semifinais em melhor de cinco e final em jogo único. O campeão ganha o direito de disputar o Campeonato Sul-Americano de Clubes.