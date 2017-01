Manutenção de piscina de R$ 5 mi é incógnita no Amazonas

Diogo Rocha / portal@d24am.com

Manaus – O Governo do Amazonas começará a receber, sem custo, a partir de março, as 100 mil peças da piscina avaliada em R$ 5 milhões, doada pelo Ministério do Esporte, em novembro do ano passado, mas não sabe quanto gastará para manter a estrutura, que foi utilizada na Olimpíada Rio 2016.

Isso porque nem mesmo o representante comercial da fabricante da piscina, a empresa italiana Myrtha Pools, Haller Freitas, soube informar. Ele afirmou que o maior gasto deve ser com o cloro. “O único agravante, em Manaus, é que tem muito sol e isso consome muito o cloro. O raio ultravioleta é um degradante do cloro, não posso dar um custo para Manaus. Pelos números que tivemos em São Paulo, reduzimos em 70% o custo, só que era uma piscina coberta”, disse. Em Manaus, ficará a céu aberto.

Freitas explicou que a tecnologia de filtragem e reaproveitamento da água da piscina, formada por painéis em aço inoxidável e PVC, deve reduzir, em média, 60% o gasto operacional com um cloro normal.

“O sistema é todo automatizado, então, o custo de manutenção de uma piscina dessas está ligado à quantidade de cloro. A grande economia será de água, são 30 mil litros de economia em água, por mês”, afirmou Freitas, que também é técnico da Myrtha Pools.

Os gastos com a montagem estão inclusos no contrato com a Myrtha Pools, mas o transporte das peças da piscina, a ser realizado pela Aeronáutica, será pago pelo Governo do Amazonas. “Vamos pagar, aproximadamente, R$ 8 mil por contêineres. Serão R$ 48 mil no total com o transporte da estrutura da piscina”, disse o secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima.

Obras de adequação do Parque Aquático para receber a estrutura da nova piscina ainda serão realizadas, conforme Lima. A Sejel já dispõe de R$ 7 milhões para a reforma da Vila Olímpica. Uma parte deste orçamento será usada para os trabalhos de infraestrutura para a piscina.

“Estão em fase de projetos (as obras), os engenheiros da Myrtha Pools vieram e nós precisamos adaptar, por ser toda pré-moldada (a piscina). Teremos que levantar o fundo da piscina e criar um deck para colocar toda a tubulação. Essa parte técnica está sendo toda discutida”, afirmou.

A montagem de todo o equipamento precisa ficar pronta até o dia 17 de agosto, data que encerra o contrato do Ministério do Esporte com a Myrtha Pools. Depois da reativação do Parque Aquático, a Vila Olímpica voltará a ter aulas das escolinhas de natação, programas de iniciação esportiva e os treinamentos de alto rendimento. A Sejel também planeja trazer competições nacionais e internacionais.