Matrícula para novos estudantes inicia com portadores de deficiência nesta sexta

Manaus – A rede pública de educação inicia, na sexta-feira (13), as solicitações de matrículas de novos alunos para o ano letivo de 2017. O atendimento no primeiro dia será exclusivamente para alunos novos com deficiência e para a rematrícula de alunos com deficiência que já fizeram parte da rede pública, no ano letivo de 2016.

No sábado (14), o atendimento segue para os demais estudantes. As solicitações serão feitas pelo site www.matriculas.am.gov.br ou pelo aplicativo ‘Matrículas Amazonas’, ferramenta disponível para smartphones, nas plataformas Android e iOS.

As vagas estarão abertas para os que desejam ingressar, em 2017, como novo aluno, em escolas públicas estaduais, administradas pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e escolas públicas municipais, administradas pela Secretaria Municipal de Manaus (Semed).

A solicitação de matrículas para novos alunos estará disponível em todas as etapas da educação básica: ensino infantil, Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), Ensino Médio (do 1º ao 3º ano) e Educação de Jovens e Adultos (Eja).

O atendimento também será feito de forma presencial, para quem tiver preferência, no horário das 8h às 17h, obedecendo ao seguinte cronograma: no dia 13 de janeiro, apenas para alunos com deficiência; no dia 16 de janeiro, o atendimento será destinado aos alunos da Educação Infantil; no dia 17, será para os alunos do Ensino Fundamental e Eja (1º ao 5º ano); no dia 18, para estudantes do Ensino Fundamental e Eja (6º ao 9º ano); e no dia 19, o atendimento será direcionado aos estudantes do Ensino Médio e Eja. O atendimento presencial seguirá até o dia 20 de janeiro.

Para agilizar o atendimento via Internet, aplicativo ou de forma presencial, o pai ou responsável pelo estudante já pode realizar o cadastro prévio do novo aluno. Basta informar o nome completo do aluno, da mãe (preferencialmente), a data de nascimento e demais dados pessoais e escolares do estudante.

De acordo com a coordenadora da Gerência de Matrículas da Seduc, Irlanda Araújo, a confirmação da matrícula deverá ser feita, obrigatoriamente, de forma presencial. Para o ano letivo de 2017, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão ofertando 183.647 vagas em escolas da rede pública de ensino. Do total de vagas, 136.830 serão disponibilizadas pela Seduc em suas escolas estaduais e 46.817 pela Semed.