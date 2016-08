MEC garante mais R$ 568 milhões para custeio de universidades e institutos

O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou, em reunião com as diretorias da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, que o MEC conseguiu preservar, para 2017, os mesmos valores que serão executados em 2016. Foi garantido um acréscimo de R$ 411 milhões para as despesas de custeio das universidades federais e R$ 157 milhões para os institutos.