Melo anuncia o sétimo comandante da Polícia Militar em 2 anos e 8 meses

Manaus – Após a troca do gestor da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), durante a crise no sistema prisional do Amazonas, o governo do Estado nomeou, nessa segunda-feira (16), o coronel David de Souza Brandão como o novo comandante-geral da Polícia Militar (PM) do Amazonas, substituindo o coronel Augusto Sérgio Farias que estava no cargo desde junho de 2016. Em dois anos e oito meses de governo José Melo (PROS), já chega a sete o número de coronéis à frente da PM e a maioria deles não chegou a completar um ano na função de comandante da corporação.

Desde que assumiu o Governo do Amazonas, em abril de 2014, Melo iniciou um troca-troca de coronéis à frente do comando da PM. Com três meses de governo, Melo fez a primeira troca no comando da PM. O coronel Almir David, que estava à frente da corporação desde março de 2011, foi exonerado, em setembro de 2014.

No lugar do coronel Almir David, foram nomeados como comandante o coronel Eliézio Almeida da Silva, e como subcomandante o coronel Aroldo da Silva Ribeiro. Menos de um mês depois, em 19 de setembro de 2014, eles foram afastados, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Conforme o TRE, a determinação ocorreu após suspeitas de que o comando da PM da época ajudou na campanha política de José Melo quando ele se reelegeu governador do Estado, em 2014.

Assumindo interinamente, o coronel Marcos César da Silva ficou no comando da PM até janeiro de 2015. Ele foi substituído pelo coronel Gilberto Gouvêia que passou quatro meses no comando da PM, sendo exonerado em outubro de 2015, quando o coronel Marcus James Frota Lobato assumiu o comando. Ele pediu afastamento do cargo de comandante da PM, em junho de 2016, para responder a um inquérito policial que tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Na época, o coronel respondia a cinco processos. Substituindo Frota, o coronel Augusto Sérgio Farias assumiu o comando da PM, em junho de 2016, e ficou no cargo até essa segunda-feira (16). O motivo da saída de Farias não foi divulgado pelo governo do Estado.

Nova cúpula

Para o cargo de subcomandante, foi nomeado o coronel Walter Rodrigues da Cruz. O coronel Domingos Sávio de Souza fica no cargo de Chefe do Estado Maior da Polícia Militar. O Governo informou que as mudanças serão formalizadas com a publicação no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (16), que circula hoje.