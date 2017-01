Melo e Omar pagaram R$ 1,1 bi a empresas gestoras de presídios

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A mais violenta rebelião da história do Amazonas expõe a fragilidade e total descontrole do sistema penitenciário do Estado, que pagou R$ 1,1 bilhão entre 2010 e 2016 para a Umanizzare e a Conap, contratadas para administrar os serviços nos presídios de Manaus, segundo o Portal da Transparência. De acordo com o governo, o motim terminou com a fuga de 184 detentos e na morte de 60, em dois presídios, todos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles foram executados pelos rivais da Família do Norte (FDN), suspeita de envolvimento na campanha do governador José Melo.

As duas empresas são de um mesmo grupo com sede no Ceará. A Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda. tem um contrato de 27 anos, que pode ser prorrogado por até 35 anos com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em uma Parceria Público-Privada (PPP), e está sendo investigada em várias sindicâncias que apuram irregularidades e fugas. A empresa recebeu 509,5 milhões, desde 2010. Já a Conap, hoje Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Ltda., recebeu outros R$ 298 milhões em seis anos.

O que chama atenção é que em apenas um ano e meio, entre julho de 2015 e dezembro de 2016, as duas empresas receberam R$ 614,2 milhões, bem acima do obtido nos cinco anos anteriores, repasse que totalizou R$ R$ 493,3 milhões.

Rebelião

O motivo da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) foi uma briga entre facções rivais do Amazonas, a Família do Norte (FDN) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos os mortos foram membros do PCC, desafetos da FDN e estupradores, conhecidos entre os presos como ‘jack’s’, informou o secretário da Seap, Pedro Florêncio, ao dizer que a FDN liderou o motim.

FDN é suspeita de ter dado apoio à campanha de José Melo

A FDN, facção que liderou a chacina no Compaj contra os membros da rival PCC, é suspeita de ter dado apoio à campanha de reeleição do governador José Melo, conforme o site da revista Veja, em outubro de 2014.

Um áudio da negociação entre o líder da FDN, o traficante José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como ‘Zé Roberto’, e o então subsecretário de Justiça e Direitos Humanos, major da Polícia Militar Carliomar Barros Brandão, revelava o acordo. “Vamos apoiar o Melo, entendeu? A cadeia… vamos votar minha família toda, lá da rua, entendeu? Não tem nada não, a gente não conhece o Melo, a gente quer dar um alô, que ele não venha prejudicar nós. E nem mexer com nós”, diz o traficante. O subsecretário diz: “Não, ele não vai, não”. “A mensagem que ele mandou para vocês, agradeceu o apoio e que ninguém vai mexer com vocês, não”.

Na ocasião, José Melo exonerou Brandão, que disse ter sido uma gravação “montada”.