Melo presenteia amigos com cesta de luxo em meio a falta de remédios

Manaus – O governador do Amazonas, José Melo (Pros), presenteou, por meio de seu gabinete, alguns amigos com uma cesta natalina de luxo, em um ano em que o governo do Estado afirmou estar com dificuldades financeiras e até anunciou o reordenamento na Saúde, com cortes de gastos de R$ 316 milhões. Há menos de uma semana, a REDE DIÁRIO publicou diversas reclamações da população sobre a falta de medicamentos na rede pública.

O presente destoa do discurso que Melo adotou em 2016, ano em que a Saúde pública do Amazonas sofreu com falta de medicamentos, falta de materiais hospitalares e até de higiene, além do atraso de salários de servidores e trabalhadores terceirizados e investigação de desvios de verbas públicas, pela Polícia Federal, na operação Maus Caminhos.

Alguns dos presenteados postaram nas redes sociais a foto e o agradecimento ao governador e a sua esposa Edilene Melo, que também assina o cartão com o brasão do governo do Estado do Amazonas.

Entre os produtos da cesta havia a champanhe Chandon, uma das mais caras do mercado de bebidas. Também havia chocolate e salgados de marcas conhecidas e com preços altos nos supermercados de Manaus.

Enquanto isso, na área da Saúde, conforme levantamento feito pela REDE DIÁRIO, e após reclamações de usuários, hospitais do Estado estão com falta de medicamentos, como a fenitoína 100 miligramas, usada para o tratamento de crises convulsivas epilépticas e parciais; o ácido fólico, usado durante a gestação para auxiliar a formação do tubo neural do bebê; o antibiótico sulfametoxazol + trimetoprima e doxiciclina; o medicamento haloperidol, administrado em pacientes com esquizofrenia aguda e crônica; e o AAS, para o alívio dores de cabeça, dor de garganta, lombalgia e dor artrítica de pequena intensidade.

A assessoria de comunicação do governo não soube dizer se as cestas são uma ação com dinheiro pessoal de Melo.