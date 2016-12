Moradores reclamam de buraco na avenida Grande Circular

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Um buraco na Avenida Grande Circular, na zona leste de Manaus, está colocando em risco motoristas e pedestres da região. O cobrador do transporte alternativo Emerson da Costa Marques, 37, reclamou que uma das avenidas mais movimentadas da cidade está abandonada.

O buraco tem, segundo ele, cerca de um metro e meio de profundidade e fica em frente ao Terminal 5, no bairro São José 1. “Está assim há muito tempo. Já fui ao distrito de obras, mas nenhuma providência foi tomada, porque eles estão com pouco material e muito reparo para fazer. E o risco não é só da roda de um carro cair, risco de danos materiais, sabe? É um risco maior ainda com as crianças, com um motoqueiro à noite, quando falta energia, não dá pra ver nada”, disse.

Uma tábua de madeira foi colocada dentro do buraco para sinalizar o local, segundo Emerson, isso foi feito pelos próprios moradores. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foi contatada sobre o problema, mas, até a publicação desta matéria, nenhuma resposta foi informada ao DIÁRIO.