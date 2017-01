Movimento ‘Vem pra Rua’ promove ação contra José Melo, neste domingo

Manaus – Com o intuito de pressionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a julgar o recurso do governador do Amazonas, José Melo (PROS), no processo em que ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE), em janeiro de 2016, o grupo ‘Vem pra Rua’ realizará, neste domingo (15), uma manifestação, na parte externa da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Nery, zona oeste de Manaus.

De acordo com o organizador do ato, o estudante de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e porta-voz do movimento ‘Vem pra Rua’, Júlio Lins, 19, o protesto é uma resposta ao que ele considera como o caos na segurança e saúde pública, além de exigir a cassação de Melo no TSE. De acordo com Lins, esse é o momento em que ele e os amigos viram que ‘passou do limite’ o modo de administrar de José Melo.