MP-AM investiga denúncia contra oficiais de Justiça

Manaus – Considerando Representação noticiando eventuais atos de irregularidades e improbidades administrativas no exercício da função, a Promotoria de Justiça Especializada de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do Estado (MP-AM) instaurou inquérito civil público para apurar o comportamento de 12 servidores oficiais de Justiça Avaliadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que teriam retardado ou deixado de praticar, indevidamente, atos de suas incumbências, e, ainda, terem praticado ato visando fim proibido em lei ou regulamento, no que se refere aos Mandados Judiciais a eles distribuídos para cumprimento, em prejuízo ao funcionamento da Justiça. A Portaria foi publicada no Diário Oficial do MP-AM de ontem e também considera “os fatos narrados na Representação pelo juiz de Direito titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, doutor Mauro Moraes Antony”, sobre “graves prejuízos, desprestígio e descrédito ao Poder Judiciário do Amazonas”. O inquérito é o 6104/2015.77ª Prodepp.

Audiência da energia

A Aneel fará audiência pública para obter subsídios para aprimorar a Portaria 179, de 2016, sobre contrato de geração de energia elétrica em Manaus.

Concorrência anulada 1

Por determinação do Tribunal de Contas da União, a Fundação Rio Solimões anulou a concorrência para a construção do Centro Tecnológico para Inclusão Social da Ufam.

Concorrência anulada 2

O Tribunal constatou a impossibilidade da utilização da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões para realização de obras, em desconformidade com a Lei 8.958/1994.

‘Leite’ renovado

A Secretaria Municipal de Saúde renovou o contrato com a Nestlé para o ‘Leite do Meu Filho’, com redução de 41% no valor original do contrato, que ficou em R$ 11.357.520,00.

Sindicato de bombeiros

O Ministério do Trabalho deferiu o registro do Sindicato dos Bombeiros Profissionais Civis e dos Profissionais de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico de Manaus e do Amazonas.

Celulares nas prisões 1

O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Silva, disse que apenas três Estados contrataram serviços de bloqueio de celulares em presídios: São Paulo, Pará e Rio Grande do Norte.

Celulares nas prisões 2

Para cada unidade prisional, o valor mensal do bloqueio de celulares é de, em média, R$ 43 mil. Se fossem instalados bloqueadores em 20% das 1.425 unidades do País, custariam R$ 145 milhões por ano.

Salários abaixo da média

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de ontem, o salário médio mensal do comércio, na Região Norte, foi de 1,8 salário-mínimo, abaixo da média nacional, de 1,9.

Asfalto em Coari

O Ministério Público do Amazonas apura eventuais irregularidades na execução do contrato de 2010 da Secretaria de Estado de Infraestrutura com a construtora Conserge para revitalização da malha viária de Coari.

Procurador diz que houve crime com ‘pedaladas’

O procurador do Ministério Público junto ao TCU Júlio de Oliveira afirmou, ontem, no Senado, que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade ao autorizar abertura de créditos orçamentários suplementares sem autorização do Congresso.

Lula afirma que iniciou ‘semana da vergonha nacional’

O ex­presidente Luis Inácio Lula da Silva classificou como “semana da vergonha nacional’ o início do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado, ontem, em encontro com trabalhadores e sindicalistas da Petrobrás.