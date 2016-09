MPT-AM abre inscrições para estágios em Jornalismo e Direito

Com informações de assessoria / Diário do Amazonas



Manaus – A partir de segunda-feira (19) iniciam as inscrições do processo seletivo para vagas e formação de cadastro reserva de estagiários para Jornalismo e Direito, no Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT 11ª Região).As inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro, e poderão ser realizadas, das 8h às 15h, na sede do MPT, localizada na Av. Mário Ypiranga, nº 2479, bairro Flores.

Poderão concorrer às vagas, estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT, que tenham concluído pelo menos 40% da carga horária ou dos créditos do curso superior, independente do semestre em que esteja formalmente matriculado. A comprovação desse requisito deverá ser feita por meio de documento emitido pela instituição de ensino e apresentada no momento da inscrição.

O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de 24 meses. As vagas são para jornada de 4 (quatro) horas diárias/20h semanais, com bolsa no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta), e mais auxílio-transporte por dia efetivamente estagiado no valor de R$ 7,00 (sete reais).

Candidatos com deficiência e sistema de cotas

De acordo com o edital Nº001 /2016, na classificação geral do concurso serão reservadas aos candidatos com deficiência e/ou participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais a 10ª, 20ª, 30ª vagas e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. Os candidatos com deficiência aprovados deverão anexar em sua documentação o laudo médico detalhado que conste sua deficiência.

Provas

Os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova objetiva que está prevista para ocorrer no dia 16 de outubro, de 08h às 12h, em Manaus, em local a ser divulgado no site do MPT pelo menos 24 horas antes do início da prova. O candidato deverá se apresentar com 30 minutos de antecedência no local da prova, munido de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, comprovante de inscrição e documento de identificação com foto.

As provas serão compostas por 30 questões, relacionadas aos assuntos descritos no edital. O resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 11 de novembro. O edital completo está disponível no endereço www.prt11.mpt.mp.br. Para mais informações: (92) 3194-2800 ou 3194-2882.