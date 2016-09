Mulher é encontrada morta após denunciar traficantes

Thiago Monteiro /Dez Minutos

Manaus – O corpo da dona de casa Solanilda Soares de Souza, 34, foi encontrado por dois cães farejadores da Companhia Independente de Policiamento com Cães (PM), na manhã desta sexta-feira (16), em uma cova, em uma invasão, localizada na Rua Fortaleza, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. As informações são do tenente Sérgio Cordeiro, da Cia de Cães da PM.

Segundo ele, a mulher estava desaparecida desde o último dia 21 de agosto deste ano, quando havia denunciado traficantes do bairro. “Fomos acionados agora pela manhã pela delegacia responsável pelo caso. Fizemos buscas e os cães encontraram o corpo”, disse o PM.

A irmã da vítima, a comerciante Solange Souza, 46, afirmou que no último dia 21 de agosto, a dona de casa estava bêbada e disse que denunciaria os traficantes do bairro. “Vizinhos viram que ela foi trazida para esse local por dois homens. Não sabemos quem são. Ela era usuária de drogas também. Toda vez que bebia gostava de bater boca com os outros”, afirmou a familiar.

Na manhã desta sexta-feira (16), agentes do Corpo de Bombeiros tiveram que ajudar na retirada do cadáver, que estava em estado de decomposição.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento ninguém foi preso por conta deste assassinato.