Município começa vacinar cães e gatos contra raiva

Sigrid Avelino Record News Manaus / Diário do Amazonas

Vacinadores municipais começaram, na manhã desta segunda-feira (12), uma nova etapa de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal na cidade de Manaus. O objetivo é vacinar cerca de 164.600 animais em todos os bairros da capital. “Esse trabalho garante que a doença não retorne”, disse o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Filho, ao lembrar que casos da raiva animal não são registrados desde 2002 no Estado do Amazonas, segundo dados do Ministério da Saúde (MS).

Para realizar o trabalho 220 vacinadores, selecionados e contratados pelo Centro de Controle de Zoonoses “Dr Carlos Durand”, vão percorrer as ruas, indo em cada residência atrás dos animais. “Se acaso a casa estiver fechada, o dono pode levar o cachorro ou gato ao distrito de saúde do seu bairro, da sua zona (urbana), onde poderá fazer a vacina do seu animal”, completou Homero.

A abertura da campanha foi feita na sede do Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam), na zona leste de Manaus. A dona-de-casa Maria das Graças Soares não esperou o vacinador ir na residência da família. Ela mesmo levou o cão e a gata de estimação da família para vacinar. Disse que era um ato de amor pelo animal. “É importante porque ele convive com a gente dentro de casa. E ele ficar com alguma moléstia vai transmitir para os donos”, disse Maria.

Para o animal receber a vacina, basta que o proprietário receba o vacinador em casa. A dose é gratuita, assim como sua aplicação. Cães e gatos que vivem na rua também serão vacinados. A vacinação da zona rural já foi concluída.