Municípios da calha do Juruá entram em ‘Situação de Alerta’ por conta da enchente

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – Nesta terça-feira (10), a Defesa Civil do Amazonas emitiu ‘Situação de Alerta’ para os municípios localizados na calha do rio Juruá. As cidades estão em processo natural de enchente, mas a região ultrapassou a cota de alerta e apresenta um volume de chuvas acima da média para o período.

“Neste momento estamos orientando as prefeituras da calha do Juruá quanto situação climatológica nessa região. As cidades devem ainda, apresentar o plano de contingência, que compreende o levantamento de pessoas que podem ser afetadas e possíveis danos, uma vez que o executivo municipal é o responsável pela primeira resposta ao desastre”, informou o Secretário Executivo do órgão, coronel Fernando Pires Junior.

A ‘Situação de Alerta’ é estágio que antecede a Situação de Emergência, e foi emitido para os municípios de Guajará, Juruá, Eirunepé, Itamarati, Ipixuna, Envira, Cararuari.

Em Guajará, cidade referência para os demais municípios da calha do Juruá, a cota de alerta é de 12m10. Hoje, o nível do rio registrou 12m31, ultrapassando 21 centímetros. A maior enchente registrada neste município foi em 2013, atingindo a máxima de 13,52m.

As previsões Meteorológicas para a região, conforme o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), apresentam chuvas acima do padrão climatológico para o período nesta calha.

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil do Estado, devido às características físicas do rio naquela região, que apresenta leito estreito, o aumento de chuvas, pode, ocasionalmente provocar enxurradas bruscas.

O Cemoa informa ainda que, no ciclo natural de enchente no Estado, a região do Juruá é sempre a primeira afetada. As demais calhas seguem dentro da normalidade.