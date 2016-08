Municípios do AM não são eficientes em gestão de recursos, aponta estudo

Por Redação / Diário do Amazonas

Manaus – Os municípios do Amazonas não são eficientes no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento, segundo os critérios e análises dos resultados do Ranking de Eficiência dos Municípios do jornal Folha de S. Paulo (REM-F), divulgado no último fim de semana.

Dos municípios do Amazonas citados no ranking, apenas oito aparecem classificados com ‘Pouca Eficiência’, estes são Iranduba, Urucará, Parintins, Itapiranga, Anamã Autazes, Presidente Figueiredo, Caapiranga. O restante dos municípios amazonenses, incluindo a capital, Manaus, foram classificados como ineficientes.

No Brasil, três entre cada quatro municípios (76%) não são eficientes no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento, segundo os critérios e análises dos resultados do REM-F.

Em termos de atividade econômica, são mais eficazes na gestão as cidades onde predominam os serviços e a indústria. As menos eficientes dependem mais da agricultura ou da própria administração municipal.

Colocando-se os 5.281 municípios da base do REM-F em uma escala de 0 (ineficiente) a 1 (eficiência máxima), 5% deles ficam no intervalo de 0 a 0,3, 71% ficam entre 0,3 e 0,5, e 24%, entre 0,5 e 1 (ver quadro).

Nesse percentual de municípios mais eficientes, a participação dos serviços e da indústria no PIB supera os 35%.

Outro ponto decisivo para a eficiência dos municípios parece ser o funcionalismo. O REM-F revela que quanto maior o percentual de aumento do número de servidores entre 2004 e 2014, pior a eficácia das prefeituras nas áreas de saúde, educação e saneamento.

Entre os 5% dos municípios com índice de eficiência de até 0,30, o funcionalismo cresceu 67%, em média, entre 2004 e 2014. Nas cidades acima da faixa de 0,50, a taxa ficou em 48%. No mesmo período, a população aumentou 12%.

O histograma dos índices REM-F revelam uma grande concentração de ocorrências entre 0,30 e 0,50, em uma escala hipotética que vai de 0 (extremo da ineficiência) a 1 (extremo de eficiência): 71% dos municípios brasileiros apresentam escore nessa faixa. Ficam abaixo desse estrato 5% das cidades e 24% o superam. Apenas cerca de um em cada quatro municípios conseguem superar o ponto médio da escala (0,50).

Saneamento básico é mais discriminante do que a área da saúde, principalmente, o alcance do fornecimento de água – média de 82% entre os de maior REM-F e 43% entre os piores.

Mais Servidores

Cerca de 70% dos municípios brasileiros dependem, hoje, em mais de 80% de verbas que vêm de fontes externas a sua arrecadação. Mesmo assim, as prefeituras aumentaram em 53%, em média, o total de funcionários em seus quadros, na última década. No período, a população cresceu apenas 12%.

É nesse contexto e como maiores empregadores do País (com 6,3 milhões de funcionários), que muitos municípios dizem atravessar, atualmente, uma de suas piores crises.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que a maior fonte de recursos de 60% das prefeituras, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cairá 10% neste ano, reduzindo-se a R$ 90 bilhões. Em 2015, ele já havia encolhido 2,3%, já descontada a inflação.

Para o especialista em contas públicas Raul Velloso, “os municípios não podem chiar”. Ele diz que as prefeituras aumentaram de 10% para 17%, nos últimos 30 anos, sua participação nas receitas disponíveis para as várias esferas de governo. Nessa redistribuição, os maiores perdedores foram os Estados. “O que os prefeitos fizeram com o dinheiro a mais? Basicamente, gastaram com pessoal. É muito cabide de emprego e gasto desnecessário”.