Músico amazonense se prepara para lançar álbuns de ‘dupla nacionalidade’

Kamilla Vieiralves / portal@d24am.com

Manaus – Se depender de Rosivaldo Cordeiro, a distância entre Brasil e França vai diminuir mais, a cada ano. Depois de dez meses em Paris, desenvolvendo projetos de difusão da música brasileira na Europa, ele se prepara para lançar, ainda neste primeiro semestre, dois álbuns em parceria com músicos europeus. “Foram dez meses morando em Paris por conta própria. Nesse tempo, eu consegui circular pela cidade, tocar em vários lugares e mostrar a música brasileira”, contou.

E também criar parcerias. Duas delas renderão álbuns com os músicos franceses Jef Calmard e Madalena Trabuco. “Conheci o Jef quando fui convidado para ministrar um curso de bandolim e cavaquinho, no Clube do Choro de Paris. Depois, nós fizemos uma viagem para a Tunísia para tocar um repertório em duo, chamado ‘Jazz Brasil Duo’. Levamos para casas de jazz e tivemos uma aceitação maravilhosa”, relembra Rosivaldo.

Com o sucesso, surgiu a ideia de gravar um disco, o que aconteceu, no último mês, em Manaus. “O Jef comprou a passagem e disse que viria para cá gravar. Começamos sem repertório e eu resolvi abrir HDs antigos, com materiais que nunca havia gravado”, conta.

Dessa busca, foram escolhidas 14 canções para figurar no disco ‘Rivières’ (rios, em francês), misturando regravações de ‘Cantos da Floresta’, de Celdo Braga; de ‘Dengoso’, do maestro Gerê; além de composições autorais e de amigos. Inteiramente gravado no estúdio de Rosivaldo, o Digital Verde, o disco segue, agora, para a fase de finalização, em Paris.

Franco-luso-brasileiro

Ainda no primeiro semestre deste ano, Rosivaldo tem planos de lançar outro projeto, dessa vez, com a musicista franco-portuguesa Madalena Trabuco. A amizade, nascida durante uma viagem de trem, vai se transformar em música, no disco pré-nomeado ‘Barcos’.

“Esse disco tem regravações do Celdo Braga, também, algumas do Grupo Imbaúba, do qual eu faço parte; e uma regravação da música ‘Barco’, de Rubens Menezes e Ana Teles”, adianta Rosivaldo.

“A música fala da relação do barco com o rio, não só pelo transporte, mas pela ideia de levar sonhos. Eu mostrei várias canções para a Madalena e ela escolheu esta. Entrei em contato com o Rubens e ele ficou muito feliz com a ideia”, conta.

O disco vai misturar influências da música brasileira, com a sonoridade francesa e um sotaque muito especial. “Como ela é, também, portuguesa, Madalena empresta sua voz, seu sotaque pesado para as canções. O resultado é belíssimo”, comenta Rosivaldo.

Balanço

Às vésperas de retornar a Paris, dessa vez para residir a longo prazo, Rosivaldo ressalta as oportunidades que teve e que pretende dar continuidade por lá. “Estou de mudança para Paris, dessa vez com permissão de trabalho e residência, para continuar cultivando essa ponte entre o Brasil e a França. Estou superfeliz de ter podido criar essas oportunidades de formar uma ponte entre a cultura brasileira e a francesa”, afirma.