Mutirão mostra números da ciolência contra as mulheres

Manaus– Os mutirões realizados pelos 1º e 2º Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Juizados ‘Maria da Penha’ –, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), encerraram com 900 audiências de instrução e julgamento promovidas e um total de 1,4 mil processos sentenciados. Os mutirões também tinham a finalidade de agilizar o andamento de processos em tramitação nos Juizados ‘Maria da Penha’, buscando reduzir o acervo que, hoje, ultrapassa 17 mil ações em análise nestes dois especializados. Todos os meses, aproximadamente 450 processos que tratam de crimes contra a mulher entram no TJAM. A iniciativa aconteceu no período de 15 a 26 deste mês, como parte da campanha Justiça pela Paz em Casa, do Conselho Nacional de Justiça, e também para reduzir o volume de processos nos dois juizados. De acordo com a juíza Elza Vitória de Mello, que coordenou a ação, os números alcançados pelos dois juizados representam 62,39% de audiências previstas e 93% das sentenças esperadas, considerando os 1.493 processos que estavam na pauta do mutirão.

Confronto e piadas

Nos bastidores do Senado, ontem, Aécio Neves, Dilma Rousseff, e Ricardo Lewandowski, conversaram e riram, como se fossem grandes amigos.

Ossuários em cemitério

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública homologou a concorrência para a construção de ossuários individuais e coletivos e do muro no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Terumã.

Afeam de capital novo

O Departamento de Organização do Sistema financeiro do Ministério da Fazenda aprovou a alteração do capital, de R$ 120.858.666,00 para R$ 129.985.835,00, da Afeam.

R$ 600 inclui logística

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) informou que o valor de R$ 600 por tonelada de calcário inclui a logística para os municípios do interior.

Mais energia para Manaus

A Amazonas Geração de Energia anunciou pregão para locação de geradores a serem instalados nas usinas de Flores (dois lotes de 40 MW) e São José (um lote de 50 MW).

Envaziamento ajustado 1

A Procuradoria da República no Amazonas firmou ajustamento de conduta com o Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Amazonas para evitar problemas no envasamento de água mineral em garrafões.

Envaziamento ajustado 2

No sistema de embalagem retornável de uso exclusivo, os vasilhames com logomarca nos garrafões só poderão ser envasados pela empresa responsável pela identificação visual na embalagem.

Influência no câmbio 1

O dólar comercial fechou, ontem, em queda de 1,21%, cotado a R$ 3,232 na venda, após duas altas seguidas e passou a acumular queda de 0,33% no mês. No ano, de 18,13%.

Influência no câmbio 2

A variação do dolar, nesta segunda-feira, foi influenciada pelo julgamento final do processo de impeachment e pela expectativa em relação aos juros nos EUA. Grande parte dos investidores acredita que o impeachment será confirmado

Dilma Rousseff cita golpe, Cunha e Michel Temer

Em discurso no plenário do Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) disse que não cometeu crime de responsabilidade, afirmou que foi vítima de chantagem de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e chamou o governo interino de Michel Temer (PMDB) de usurpador.

Aécio pergunta sobre situação do trabalhador

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) perguntou à presidente Dilma Roussef “em que dimensão” ela se sentia responsável pela recessão, por 12 milhões de desempregados, 60 milhões com contas atrasadas e a perda média de 5% da renda dos trabalhadores.