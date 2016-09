Na Câmara Municipal, 28 vereadores têm 100% de frequência no mês de julho

Asafe Augusto /Diário do Amazonas

Manaus – Os vereadores têm mantido a frequência na Câmara Municipal de Manaus (CMM), mesmo em período de eleição. Dos 40 parlamentares, 28 não registraram ausência no mês de julho deste ano e 12 tiveram faltas que foram justificadas.

Na CMM, seis justificativas são aceitas para abonar faltas: atestado médico; Motivo de Força Maior; Licença para serviço ou missão de representação da Câmara Municipal, Maternidade, Paternidade ou Adoção, Substituição interina do chefe do Executivo Municipal, Licença sem ônus e Licença com ônus.

No total, nove faltas foram justificadas por atestado médico ou de óbito, 18 por ‘motivos de força maior’ e, quatro como licença para serviço ou missão de representação da Câmara e atividades inerentes ao mandato.

O mais faltoso foi o vereador Ednailson Rozenha (PSDB), com sete ausências justificadas por motivos de força maior, comparecendo em apenas duas sessões em um mês com nove sessões. O segundo que mais teve ausências no mês de julho foi o vereador Isaac Tayah (PSDC), com seis faltas, todas justificadas por atestado médico.

Assembleia

Na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), os deputados estaduais têm tentado manter a frequência e o quórum para as votações. Dos 24 parlamentares, sete registraram ausências justificadas, em algumas das seis sessões ordinárias realizadas em julho.

O deputado Bi Garcia (PSDB), que além de deputado é candidato a prefeito de Parintins, esteve ausente nas sessões dos dias 5 e 6 de julho. Na justificativa, apresentada por meio de memorando, Garcia informou que estava tratando de assuntos pessoais e, por isso, solicitou a não remuneração pelas sessões.

Platiny Soares (DEM) teve duas faltas registradas neste mês, mas que foram justificadas por memorando, onde o deputado informa que estava em reunião em Brasília com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Também com duas ausências no mês de julho, Cabo Maciel (PR) informou que estava em reunião com policiais em Itacoatiara, além de realizar uma visita a Parintins, para a entrega de materiais agrícolas na Comunidade do Mocambo.

Com três faltas na frequência parlamentar, os deputados Ricardo Nicolau (PSD) e Vicente Lopes (PMDB) justificaram as ausências em três sessões por meio de memorando, em que informaram que nos dias 12, 13 e 14 de julho estavam ausentes por motivo de viagem.

Com apenas uma falta, cada, Belarmino Lins (PROS) e Augusto Ferraz (DEM) justificaram as ausências por meio de memorando. Enquanto Ferraz estava em Rio Preto da Eva para uma reunião no Ramal Anápolis, Belarmino realizava compromissos parlamentares agendados fora do Amazonas.