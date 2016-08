Naça leva a melhor no clássico Rio-Nal

Por Thiago Fernando / vencer@diarioam.com.br

Manaus – Na noite de ontem, menos de mil torcedores viram o Nacional vencer, por 2 a 0, o Rio Negro, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. O clássico Rio-Nal foi válido pela primeira rodada do Campeonato Amazonense. A vitória nacionalidade foi construída com gols de Osmar e Nonato. Em Manacapuru, o Princesa do Solimões não deu chances ao Nacional Borbense e venceu com o placar de 3 a 0, destaque para o meia André Lima, autor de dois gols. Os dois times dividem a liderança, junto com o Fast, que na última sexta-feira venceu o Manaus FC, por 1 a 0.

Após a partida, o técnico do Nacional, Allan George, comemorou o resultado da partida por se tratar de um clássico. Para ele, os seus jogadores superaram o nervosismo da estreia e mostraram organização tática diante do rival.

“Eu joguei vários clássicos na minha carreira quando era jogador. Estive nos dois lados, em time favorito e em zebra. Clássico sempre é difícil. Enfrentamos uma equipe de tradição que é treinada por um treinador que conhece as características dos nossos jogadores. Em nenhum momento desrespeitamos o Rio Negro e mostramos qualidade”, disse George.

Apesar da derrota, o técnico Aderbal Lana saiu de campo satisfeito com a atuação de seu time. O treinador afirmou que foi obrigado a modificar a escalação horas antes da partida, porque 14 jogadores não apareceram no Boletim Informativo Diário (BID). Lana adiantou que irá se reunir com a diretoria do Rio Negro, nesta quinta-feira, para planejar o o futuro da equipe e confirmou que pelo menos oito jogadores serão contratados. “Fiquei satisfeito. O Nacional chegou apenas duas vezes e venceu por 2 a 0. Tivemos que mudar o time e improvisar. Vamos brigar pelo título. A torcida pode continuar vindo, porque não vão sofrer. Tive uma reunião com o presidente e vamos contratar algumas pessoas para trabalhar comigo. Além disso, iremos atrás de sete ou oito jogadores para fortalecer e brigar pelo campeonato”, revelou Lana.