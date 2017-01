Nacional e Tarumã agendam jogo-treino para sábado, no CT

Diogo Rocha / portal@d24am.com

Manaus – Há quatro dias em pré-temporada, o Nacional marcou um jogo-treino com o Tarumã, neste sábado (14), às 15h30, no CT Barbosa Filho. O técnico Aderbal Lana espera usar o confronto com o Lobo do Norte, que se prepara para disputar a divisão de acesso do Estadual, para o time ganhar ritmo de jogo.

O Naça estreia na Copa Verde, no dia 29 deste mês, contra o Galvez (AC), pela fase preliminar. “Será um jogo-treino com dois tempos de 30 minutos, o Tarumã está começando o treinamento e nós também, queremos dar uma movimentada melhor (no time). Teremos um parâmetro, nesse jogo, sobre as características de cada jogador”, disse Lana.

O treinador do Nacional evitou fazer uma avaliação prévia sobre o recém-formado elenco, neste início de treinos. Atualmente, a equipe conta com 17 jogadores e poderá ficar com 21 integrantes, até a abertura da Copa Verde. Do grupo do ano passado, apenas o atacante Jackie Chan renovou contrato.

“Avaliei esses jogadores, antes de chegarem a Manaus, tenho boas informações e começamos a treinar, na segunda-feira (9). Então, hoje (quarta, 11) que passamos a soltar um pouco mais a bola para fazer uma análise melhor”, declarou Lana.