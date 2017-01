‘Não vai rodar ônibus em Manaus até que haja negociação’, diz Sindicato

Carla Albuquerque – DEZ Minutos / portal@d24am.com

Manaus – Desde às 4h de desta terça-feira (17) 100% da frota de ônibus do transporte público está parada, por conta da greve dos rodoviários, que reivindica reajuste salarial. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, a categoria cruzou os braços após uma decisão aprovada em assembleia.

“A gente avisa, vem tentando negociar com as autoridades, mas, infelizmente, a direção do Sindicato não foi ouvida, foi menosprezada, e está aí o resultado”, afirmou Givancir. “Não vai rodar um ônibus em Manaus até que haja negociação, nós estamos há oito meses sem reajuste salarial”.

Sobre a multa diária de R$ 100.000,00, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para impedir a paralisação geral dos serviços de transporte coletivo, o presidente do Sindicato justificou que empresas e Prefeitura também devem ser punidos. “O prefeito descumpriu quando aumentou passagem, tem decisão para a empresa pagar insalubridade e ela não cumpre, então está todo mundo descumprindo”, comentou. “A gente vai pagar 50 mil, mas as empresas vão perder um milhão por dia, ou eles negociam com a gente ou não rodam. Vamos conseguir o que queremos na ‘porrada’”.

Na garagem da Global Green, Givancir disse que o Sindicato pode entrar em falência, mas o ato não será suspenso. “Pode chamar Polícia Militar, Força Nacional, se não tiver acordo, serão mais 10 mil trabalhadores presos”, garantiu o presidente.

Segundo o Sinetram, no total, são 1,4 mil ônibus parados e 220 linhas

Foto: Sandro Pereira

Conforme o motorista Ney Matos, 38, que atua na Eucartur, a categoria está insatisfeita e que a greve não tem horário para acabar. “Aqui, eles estão nos demitindo por qualquer erro, mesmo que seja mínimo. Além disso, nossos amigos estão morrendo em assalto enquanto o governo acelera para pagar as famílias de presos que morreram nas cadeias”, criticou. “Nós, que somos trabalhadores, temos que nos sacrificar para garantir aumento, nosso direito a insalubridade”.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), no total, são 1,4 mil ônibus parados, 220 linhas, o que descumpre duas liminares, uma em favor da Prefeitura de Manaus e outra da entidade.

Para que os usuários do sistema não sejam ainda mais prejudicados, a Prefeitura liberou a circulação de ônibus alternativos e mototaxis até o Centro.

Os fiscais da Superintendência Municipal de Transporte Urbanos (SMTU) estão atuando nas dez garagens que atendem o município para acompanhar o cumprimento da decisão judicial. Agentes da Guarda Municipal de Manaus estão presentes nos terminais de integração e policiais da Policia Militar também estão dando apoio solicitado pela SMTU.