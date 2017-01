Natalidade na China é a mais elevada desde 2000

Estadão / Diário do Amazonas

Pequim – A natalidade aumentou sensivelmente na China e alcançando em 2016 sua taxa mais elevada desde o início do século em consequência do fim da política do filho único. No ano passado, foram registrados 17,86 milhões de nascimentos no país mais populoso do mundo, diante dos 16,55 milhões em 2015, uma alta de 7,9%, informou a Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar.

É o número de nascimento mais elevado desde ano 2000. Desse total, 45% ocorreram em famílias que já tinham ao menos um filho contra 30% em 2013 – quando aconteceu a mudança da legislação sobre nascimentos múltiplos -, enfatizou Yang Wenzhuang, representante de comissão.