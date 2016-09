Navios da Colômbia, Peru e Brasil estarão abertos para visitação gratuita em Manaus

Por Gisele Rodrigues /Diário do Amazonas

Manaus – Navios da Colômbia, Peru e Brasil estarão disponíveis para visitação gratuita nesta quarta-feira (7), no Centro de Manaus. A programação em comemoração à Semana da Pátria está disponível somente nos horários de 9 às 12h e de 13h às 17h, no porto. Hoje, oito embarcações fizeram o desfile naval da praia da Ponta Negra, na zona oeste, até o porto de Manaus.

De acordo com o vice-almirante da Marinha do Brasil, Luís Antônio Hetch, os visitantes poderão conhecer a tecnologia, o armamento, o sistema de armas e os sistemas de comunicação dos navios de guerra do Peru e da Colômbia.

O público terá acesso à visita guiada no Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) Rondônia e nos navios peruano: BAP Castilla; e o navio colombiano: ARC Letícia.

“Os navios de guerra navegam preparados para o combate fluvial. É uma oportunidade muito interessante para toda a população local de conhecer qual é o trabalho que nós, da Marinha, desenvolvemos”, disse.

Desfile naval

Ao todo, oito navios brasileiros, colombianos e peruanos realizaram o Desfile Naval pelo Rio Negro, passando pela Ponta Negra até atracarem no Porto de Manaus, na região central da capital amazonense.

O desfile naval iniciou na praia da Ponta Negra

Foto: Gisele Rodrigues

“A importância desse desfile naval é despertar nos jovens a vocação marítima, a vocação fluvial, a vontade de também dar a sua contribuição para o País nas forças armadas. O rio é quem comanda a vida e se os jovens entenderem que a segurança da pátria está nos rios, isso é um bom progresso”, disse o almirante.

Poucos visitantes

Na praia da Ponta Negra, a funcionária pública Cláudia Araújo aproveitou o tempo ameno para assistir, com os quatro netos, a passagem dos navios.

Na avaliação da visitante amazonense, existe uma deficiência na educação dos mais jovens sobre o sentido patriota, relembrado durante a Semana da Pátria.

“As crianças precisam ter bons exemplos no despertar do patriotismo. Meus netos vieram e ficaram muito animados, muito bonito mesmo”, elogiou.

O instrutor Flávio Silva, 30, se sentiu decepcionado com o pequeno público e a demonstração realizada neste ano.

“Eu venho todo ano e não teve demonstração, nem nada. Achei que faltou divulgação, porque não veio quase ninguém, logo hoje que estava esse dia com um clima maravilhoso”, disse.

De acordo com a Marinha, a operação chamada de Bralcolper Naval é realizada há 42 anos e tem propósito de aumentar nível de treinamento das unidades fluviais, aeronavais e de fuzileiros navais do Brasil, da Colômbia e do Peru, em para a segurança comum da Região Amazônica. A comemoração da Independência dos três países é comemorada em cada fase da operação, segundo vice-almirante da Marinha do Brasil, Luís Antônio Hetch.