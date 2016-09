Nenhuma categoria no AM teve aumento real de salário no 1º semestre, diz Dieese

Da Redação / Diário do Amazonas

No primeiro semestre de 2016, nenhuma das onze unidades de negociação analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, através do Sistema de Acompanhamento de Salários (SAS-Dieese), no Amazonas, conquistaram aumentos reais de salário. Os dados do Dieese foram divulgados nesta quinta-feira (1º).

Segundo a análise, 18,2% tiveram reajustes em valor igual à inflação e 81,8%, reajustes abaixo, tomando por referência a variação do INPC-IBGE em cada data-base. Em função deste quadro, a variação real média dos reajustes no primeiro semestre foi negativa: 1,61% abaixo da inflação.

No Amazonas, em todo o primeiro semestre, os meses de março e maio são os que apresentam a totalidade de negociações com reajustes abaixo do INPC-IBGE: 100% . No mês de janeiro, observou-se uma proporção de 83,3% de reajustes inferiores à inflação e um ligeiro aumento na proporção dos reajustes em valor igual ao índice, 16,7%.

No mês seguinte, se incrementa a proporção de reajustes que conseguem repor a inflação, atingindo o percentual de 50%. Não houve negociações nos meses de abril e junho.

No primeiro semestre de 2016, cerca de 91% dos reajustes salariais analisados foram pagos de forma integral; e 9,1%, pagos em duas ou mais parcelas. Os percentuais variam dependendo do ano, e apresentam uma tendência de pagamento integral dos reajustes, nos primeiros semestres de cada ano no período analisado, com pequenas oscilações.

Indústria

Na Indústria, 87,5% dos reajustes analisados resultaram em perdas reais aos salários e 12,5% tiveram valores iguais à variação do INPC-IBGE. Nenhuma das oito unidades de negociação da indústria obteve reajustes acima da inflação.

O comércio não apresenta unidades de negociação no primeiro semestre, as negociações deste setor são feitas no segundo semestre do ano. Dos dois setores, os Serviços apresentaram a maior proporção de reajustes com reposição do INPC-IBGE, 33,3%. Por conseguinte, foi o que apresentou a menor proporção de reajustes em por debaixo da inflação.

Na indústria, somente a categoria dos químicos e farmacêuticos se destacou, cujo reajuste foi igual à inflação. Nos serviços, somente o seguimento de segurança e vigilância se destacou, obtendo reajuste com reposição das perdas inflacionárias. Por outro lado, todas as categorias presentes no estudo, tiveram seus reajustes abaixo da inflação, medida pelo INPC-IBGE.

De acordo com a variação da inflação medida pelo Índice de Custo de Vida do Dieese (ICVDieese), cerca de 9,1% das 11 unidades de negociação analisadas no primeiro semestre tiveram ganhos reais e, 90,9% tiveram reajustes abaixo da inflação medida pelo ICVDieese.