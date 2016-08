No Amazonas, 4 mil servidores públicos ainda têm até o dia 31 para sacar abono do Pasep

Da Redação

Manaus – No Amazonas, 4.089 servidores públicos ainda não sacaram o abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ano-base 2014, que será pago até o próximo dia 31. O volume disponível a ser sacado no Estado chega a R$ 3,59 milhões. Os dados são do Ministério do Trabalho.

Além dos servidores públicos, têm direito ao abono salarial os comissionados que ainda estão trabalhando ou que tenham se aposentado, mas exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Também é necessário que o servidor ou comissionado tenha recebido até dois salários mínimos por mês nesse período, além de estar cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O novo prazo para sacar o abono salarial ano-base 2014 termina em nove dias, em 31 de agosto. O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência do Banco do Brasil.

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal abonosalarial.mte.gov.br, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. Servidores e comissionados podem ligar para o Banco do Brasil, pelo número 0800-729 00 01.