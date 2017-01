Nova fase do pente-fino do INSS atinge 2,6 mil segurados no AM

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – A partir da próxima segunda-feira (16), será iniciada uma nova fase do pente-fino nos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No Amazonas, 2.654 beneficiários de auxílio-doença, com mais de dois anos sem revisão, passarão pelo pente-fino, informou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), ao qual é ligado o INSS.

Na última sexta-feira, foi publicada a Medida Provisória (MP) 767, em edição extra do Diário Oficial da União, que autoriza o retorno das revisões em perícias. O processo estava interrompido pelo vencimento da MP 739, de julho de 2016, e pela não votação do Projeto de Lei 6427/2016 pelo Congresso.

O pente-fino dos benefícios do INSS será reiniciado no próximo dia 16, em todo o País, com a convocação de 530 mil beneficiários com auxílio-doença, que estão há mais de dois anos sem perícia. No Amazonas, serão chamados 2.654 segurados de auxílio-doença.

A convocação será feita por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado terá cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. Para reativar o auxílio, o segurado deve procurar o INSS e agendar a perícia. Na data marcada, o segurado deve levar toda a documentação médica como atestados, laudos, receitas e exames.

A previsão é que o programa de pente-fino dure até dois anos. Também serão feitas perícias nos benefícios de aposentadoria por invalidez após as de auxílio-doença. No Amazonas, 7.488 benefícios de aposentadoria por invalidez serão revisados, informou o Ministério.